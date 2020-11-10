17歲華裔少女陳屍皇后區家門口 身上無明顯外傷

警方封鎖事發民宅進行調查。(記者朱蕾/攝影)

皇后區 一名17歲的華裔 少女9日凌晨被發現死在自家門口，她的身上沒有明顯外傷，警方正在調查此案，尚未確定是否涉及犯罪；醫檢部門將通過屍檢確認死因。

(影音來源：記者朱蕾)

警方表示，9日凌晨1時15分左右接到報案，在皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)75大道夾186街附近的一棟民宅前，有一名女子躺在地上。

警員趕到後，發現一名17歲的女子躺在民宅前的草地上，已經失去知覺和意識；急救人員立即將該女子送往附近醫院，但不久後院方宣布她已死亡。

警方表示，死者為17歲的華裔少女尹依萱(Yixuan Yin，音譯)，目前在她身上沒發現明顯外傷。

據悉，尹依萱自離開家後，一直沒回來，她的家人9日凌晨1時15分左右出去找她時，發現她躺在家門前的草地上，一動不動，隨即報警。

9日中午，多名市警探員來到事發街區調查，詢問附近鄰居。有鄰居表示，尹依萱的家人搬行李時，一隻貓跑了出來，她出去找貓，之後一直沒回家。

該街區一名認識事發民宅主人的居民表示，該民宅屋主不久前剛搬來，家裡的孩子都是男性，死者可能是租戶的孩子。

相鄰民宅內的一名女子表示，9日凌晨事發時，她已經入睡，被趕來的警車和救護車吵醒後，一夜沒睡，白天也有警員向她詢問情況。