我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

2前甘迺迪機場卡車司機盜名牌貨銷贓 被控重罪

記者牟蘭／紐約報導
兩名紐約甘迺迪國際機場的前卡車司機，自今年初開始，涉嫌盜走市值600萬元的香奈兒包與大量名牌首飾，圖為沒收的贓物。(取自凱茲推特)
兩名紐約甘迺迪國際機場的前卡車司機，自今年初開始，涉嫌盜走市值600萬元的香奈兒包與大量名牌首飾，圖為沒收的贓物。(取自凱茲推特)

兩名紐約甘迺迪國際機場(JFK)的前卡車司機，自今年初開始夥同他人，涉嫌盜走市值600萬元的香奈兒包與大量名牌首飾，再轉手賣給一名亞裔商家銷贓；兩名主犯與涉案從犯已被捕，皇后區檢方29日以22項控罪提告，兩名主犯若罪名成立，將面臨最高25年的刑期。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)29日宣布，警方日前破獲兩起在甘迺迪機場發生重竊案，逮捕了涉案六人中的四人，以22項罪名提告；她表示，這起罪案的主犯為報住曼哈頓拉仔提(David Lacarriere)與皇后區的麥克瑟(Gary McArthur)，二人犯案前，曾在JFK機場擔任卡車司機。

法律文件顯示，這起重竊案件最早於今年1月31日發生，拉仔提與麥克瑟及兩名同夥，用偽造文件從甘迺迪國際機場運走進口貨品，包括四批普拉達(Prada)的手袋、衣服與首飾，總價值約80萬4000元，得手後逃之夭夭；四天後，警方找到涉案的貨車。

四個月後，拉仔提的犯罪團夥於5月17日以相同手法再次犯案，偷走價值440萬元的香奈兒與古馳(Gucci)衣飾；警方指出，拉仔提團夥搶來的卡車，幾周後在麥斯佩斯(Maspeth)56路被發現。

警方通過監視錄像，發現拉仔提團夥將偷來的贓物，儲存在位於牙買加(Jamaica)Guy R Brewer大道交147大道的牙買加沙龍內，警方隨後在這家店內搜出逾3000個古馳產品以及超過1000個香奈兒產品，市值約250萬元。

法院文件顯示，拉仔提與麥克瑟將這些贓物賣給新州的小商家、越南裔武艾倫(Alan Vu，姓名皆音譯)；武艾倫在新州被捕後，被引渡到皇后區受審，將面臨非法持有贓物與共謀犯罪等指控，若罪名成立，他將面臨五至15年的監禁。

主犯拉仔提與麥克瑟29日通過視訊過堂，被檢方以一級與二級重竊、非法持有贓物、非法持有偽造文以及使用盜竊車輛等罪名提告，罪名成立將面臨最高達25年的監禁，下次上庭時間為12月7日。

另一名參與盜竊的戴維斯(Davon Davis) ，被檢方以一級重竊、非法持有贓物與非法使用偽造罪名提告，罪名若成立，刑期8至25年，他下次上庭時間也是12月7日。

兩名紐約甘迺迪國際機場的前卡車司機，自今年初開始，涉嫌盜走市值600萬元的香奈兒...
兩名紐約甘迺迪國際機場的前卡車司機，自今年初開始，涉嫌盜走市值600萬元的香奈兒包與大量名牌首飾，圖為沒收的贓物。(取自凱茲推特)

皇后區 機場 新州

上一則

張仕興掌市警第34捷運分局 首位亞裔掌門

下一則

天氣驟冷 餐館業盼開放50%堂食

延伸閱讀

前JFK貨車司機 機場盜走600萬元名牌貨 銷贓亞裔商家

前JFK貨車司機 機場盜走600萬元名牌貨 銷贓亞裔商家
法拉盛草原可樂娜公園噴泉 獲650萬元整修經費

法拉盛草原可樂娜公園噴泉 獲650萬元整修經費
皇后區民代候選人視訊見面會 孟昭文、劉醇逸等參加

皇后區民代候選人視訊見面會 孟昭文、劉醇逸等參加
華人組織辦皇后區區長候選人論壇 民主黨候選人缺席

華人組織辦皇后區區長候選人論壇 民主黨候選人缺席
男嫌在皇后區街邊企圖引誘11歲女童上車 未遂後逃逸

男嫌在皇后區街邊企圖引誘11歲女童上車 未遂後逃逸
科莫多龍擋卡車入家園！印尼開發「侏儸紀公園」惹議

科莫多龍擋卡車入家園！印尼開發「侏儸紀公園」惹議

熱門新聞

曼哈頓下城26日早發生一起惡性傷人案件。(記者張晨／攝影)

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

2020-10-26 16:10
白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

2020-10-23 15:11
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
劉醇逸(左)與孟昭文(右)前往貝賽早鳥投票。(記者牟蘭／攝影)

圖輯／紐約華裔爭當「早鳥」 憂被辱中國病毒 等兩小時用選票發聲

2020-10-24 13:54
紐約州長葛謨25日表示，紐約州已經戰勝疫情，但聯邦政府卻早在疫情開始時就「提前投降」。圖為皇后區秋園一處餐廳。(美聯社)

白宮幕僚長稱放棄控制疫情 葛謨：聯邦政府早就「提前投降」

2020-10-25 13:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首