男嫌在皇后區街邊企圖引誘11歲女童上車 未遂後逃逸

嫌犯企圖引誘女童上車時駕駛的汽車。(警方提供)

一名11歲女童26日晚在皇后區 可樂娜(Corona)的街邊，遭陌生人企圖引誘她上車，警方對此高度重視，表示嫌犯的行為危及兒童的健康和安全，並在28日公布嫌犯作案汽車 的照片，呼籲民眾提供線索。

警方表示，26日晚8時20分左右，在皇后區可樂娜(Corona)103街夾52大道附近，嫌犯駕駛一輛銀色汽車，停在一名11歲女童旁邊後，問她哪條路可以到達皇后購物中心，還讓她上車在導航儀上指出來。作案未遂後，嫌犯駕車逃逸。警方進一步調查後發現，該車還曾跟隨受害人到她的學校。

警方表示，嫌犯為一名膚色較淺的西語裔男子，25至30歲，身形較瘦，留鬍子，穿棕色衣服；作案汽車最後一次被看到是在靠近103街的克里斯蒂大道(Christie Ave.)大道東向行駛。

警方呼籲民眾若看到照片中的汽車或有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。