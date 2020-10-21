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華裔祖孫布魯克林地鐵站遭毆案 受害家屬落淚：非常生氣

記者顏潔恩／紐約報導
嫌犯涉嫌在地鐵站內攻擊一家華裔祖孫三人，被警方通緝。(市警提供)
嫌犯涉嫌在地鐵站內攻擊一家華裔祖孫三人，被警方通緝。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)地鐵站日前發生一起攻擊案，一家華裔祖孫三人在站台等車時，孫子與一名吸菸的男子發生爭執，結果遭對方毆打，73歲祖母還一度被推下地鐵軌道；老夫婦的另名孫子20日接受媒體採訪時落淚表示，對這起案件感到非常生氣，尤其兩老年紀很大，很有可能因此出事。

19日下午1時35分左右，82歲祖父鮑仁(Ren Bao、73歲祖母何碧(Bi He)、以及30歲孫子程亨利(Henry Cheng，以上姓名皆音譯)在格林堡(Fort Greene)向南行駛的Clinton-Washington地鐵站台內等車；當發現一名外族裔男子在吸菸時，程亨利走上前勸對方不要在地鐵站內吸菸，結果引發爭執。

程亨利和鮑仁遭對方暴打，何碧後來勸架時則被推下地鐵軌道，所幸地鐵駕駛員及時發現煞車；鮑仁頭部割傷而縫針，目前已出院，但程亨利和何碧頭部遭受嚴重撞擊，目前仍在留院治療和觀察中。

紐約郵報」日前上門採訪受害者一家，兩夫婦的女兒程仁(Ren Cheng)表示，父親和兒子的面部浮腫、且都有縫針，母親的其中一隻腳看起來「有點歪」，醫生說可能骨頭斷裂；她表示鮑仁對這起案件感到「非常非常的懊惱」，不明白為什麼有人會這樣攻擊別人。

程仁的兒子、即是兩夫婦的另名孫子程Alvin表示，他從來沒有擔心過祖父母的人身安危，直到這起駭人案件的發生；他在接受採訪時一度生氣落淚說，由於祖父母的年紀很大，發生這樣的事更讓他感到不適，「最讓我受到打擊的是當我得知祖母差點被撞，還好後來他們說地鐵駕駛員很快便發現，車子停得離她還蠻遠的」。

他說程亨利的傷勢相對穩定，只是祖母可能需要動手術，他也表示對哥哥出言相勸的舉動不稀奇，「我了解他，知道他很在乎祖父母，如果煙會影響到他們，他一定會(跟別人)說」；被問及想跟嫌犯說什麼，程Alvin表示「我會叫他自首，但我也有其他不會那麼好聽的話想對他說」。

地鐵站 紐約 布碌崙

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