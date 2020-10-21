防疫「只准1人進店」華翁強闖手機店被撞倒地送醫

布碌崙8大道一間華人經營的手機店，因限定一名消費者入店購物，導致店員與七旬華翁起衝突，導致老翁被撞倒在地。(記者顏潔恩/攝影)

在新冠肺炎疫情下，布碌崙 (布魯克林)8大道 一間華人經營手機 店實施每次只允許一名消費者入店購物的措施，但20日一名七旬華裔老翁疑似執意違反商家規定，與店員起爭執；過程中老翁不慎被撞倒在地，送往附近醫院治療，轄管當地的市警72分局警員已介入調查。

案件發生於20日上午11時50分左右，在位於8大道交60街的一間手機店門外；一名72分局警員表示，當時一名75歲老翁想要進入店內，但女店員回應說為防止病毒傳播，店內限制每次只能有一名顧客進店，叫他在外面等店裡的顧客出來後再進去。

可當下老翁不聽勸，想直接拉開門進去，因而與店員起衝突，過程中老翁疑似被門撞到而倒在地；警員表示，老翁已送往布碌崙紐約大學朗格醫院(NYU Langone-Brooklyn)接受治療，警方已持續追蹤。

現場一名自稱認識傷者的婦女表示，她在案發後接到老翁的電話趕到現場，老翁表示想要充值手機，可是店員不讓進，遭到對方推出門外而跌倒在地；她試圖與該名店員交談時，對方先是詢問是否為老翁的直屬親人，發現不是後拒絕回應她，並直接趕她離開，讓她十分生氣。

不久後一名中年男子也抵達現場，自稱是老翁的親屬，向警員詢問耆老的情況；當下他非常著急，要求乘搭救護車一同到醫院，但醫護人員擔心病毒傳播而拒絕，於是他自行駕車前往醫院。當記者上門詢問該名店員時，對方回答「不知道」，拒絕告知案發過程。