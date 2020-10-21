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防疫「只准1人進店」華翁強闖手機店被撞倒地送醫

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙8大道一間華人經營的手機店，因限定一名消費者入店購物，導致店員與七旬華翁起衝突，導致老翁被撞倒在地。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙8大道一間華人經營的手機店，因限定一名消費者入店購物，導致店員與七旬華翁起衝突，導致老翁被撞倒在地。(記者顏潔恩/攝影)

在新冠肺炎疫情下，布碌崙(布魯克林)8大道一間華人經營手機店實施每次只允許一名消費者入店購物的措施，但20日一名七旬華裔老翁疑似執意違反商家規定，與店員起爭執；過程中老翁不慎被撞倒在地，送往附近醫院治療，轄管當地的市警72分局警員已介入調查。

案件發生於20日上午11時50分左右，在位於8大道交60街的一間手機店門外；一名72分局警員表示，當時一名75歲老翁想要進入店內，但女店員回應說為防止病毒傳播，店內限制每次只能有一名顧客進店，叫他在外面等店裡的顧客出來後再進去。

可當下老翁不聽勸，想直接拉開門進去，因而與店員起衝突，過程中老翁疑似被門撞到而倒在地；警員表示，老翁已送往布碌崙紐約大學朗格醫院(NYU Langone-Brooklyn)接受治療，警方已持續追蹤。

現場一名自稱認識傷者的婦女表示，她在案發後接到老翁的電話趕到現場，老翁表示想要充值手機，可是店員不讓進，遭到對方推出門外而跌倒在地；她試圖與該名店員交談時，對方先是詢問是否為老翁的直屬親人，發現不是後拒絕回應她，並直接趕她離開，讓她十分生氣。

不久後一名中年男子也抵達現場，自稱是老翁的親屬，向警員詢問耆老的情況；當下他非常著急，要求乘搭救護車一同到醫院，但醫護人員擔心病毒傳播而拒絕，於是他自行駕車前往醫院。當記者上門詢問該名店員時，對方回答「不知道」，拒絕告知案發過程。

手機 布碌崙 8大道

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