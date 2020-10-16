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布魯克林66分局警民會議 嚴打海洋公園大道飆車駕駛

記者顏潔恩／紐約報導
轄區包括布碌崙8大道的市警66分局15日晚舉行線上警民會議。(取自視頻截圖)
轄區包括布碌崙8大道的市警66分局15日晚舉行線上警民會議。(取自視頻截圖)

轄區包括布碌崙(布魯克林)8大道的市警66分局15日晚舉行線上警民會議，多名居民參與時指出海洋公園大道(Ocean Parkway)上經常有飆車黨無視行人安全，超速行駛而感到擔心；該分局局長金恩(James King)對此回應，將會和市警交通安全局和管轄該大道的其他市警分局合作，積極採取執法行動。

民眾提到海洋公園大道從康尼島一路筆直延伸到展望公園(Prospect Park)，儘管去年發生連環撞事故，許多魯莽駕駛的車主依然改不了惡習，把這條大道當作賽車道般駕駛；而大道兩旁又建有公寓樓、附近也有公園，經常有路人走在人行道上，感受到車子風馳電掣駛過時心臟劇烈跳動。

另名民眾也附和道，有些車主還故意改裝排氣管，造成加速行駛時產生震耳欲聾的聲響；飆車黨大多在夜裡車輛稀少時飆車，打攪民眾睡覺，希望警局能採取相關行動。

金恩回應表示，該地飆車問題先前就引起市警高速公路組的關注，分局也經常派遣警員到該大道展開巡邏，截停不少違規車輛；因海洋公園大道狹長，部分區域受到其他分局管制，金恩表示將和其他分局局長反映有關情況，聯手制定方法採取執法行動。

他當晚也向大眾匯報轄區近期犯罪率，指出攻擊犯罪上升16%，截至當前已發生116起案件，較去年同期增加16起，而其他類似的重罪則比去年同期下降7%；另一方面，搶劫和盜竊犯罪也略有減少，分別下降9.6%和5.5%左右。

布碌崙 8大道 康尼島

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