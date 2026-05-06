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七位數幸運彩金從天而降聖荷西女士與丈夫共同見證　勇奪$1,099,735.94歷史性老虎機鉅獎

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新晉百萬富翁 Tammy O. 贏得$$1,099,735.94的鉅額彩金，創...
新晉百萬富翁 Tammy O. 贏得$$1,099,735.94的鉅額彩金，創下了「天河大賭場」開業以來最高老虎機大獎紀錄。

一名賓客日前到訪Sky River Casino，體驗了一場畢生難忘的驚喜之旅。她在IGT《Wheel of Fortune Cash Link™ Big Money》老虎機上，以3美元投注一擊即中，抱回高達$1,099,735.94的七位數彩金，創下賭場開業以來最高老虎機頭獎紀錄。

幸運得主Tammy O.女士為「天河貴賓會員卡」Teal級會員，今年1月才剛加入會員，平均每月造訪賭場約三次。這位在聖荷西土生土長的新晉百萬富翁，中獎當時丈夫也陪伴在旁，親眼見證這改變人生的一刻，令整個過程更添溫馨與感動。

Tammy回憶中獎當下時笑說：「我一開始還以為機器故障了，以為自己只中了1萬2千美元，已經覺得非常棒了。結果螢幕上的數字後面一直多出零，我當下真的不敢相信，心想：『這是真的嗎？』」

然而，這筆突如其來的幸運彩金，對Tammy一家而言，更承載著深刻的人生意義。她透露，大約一年前丈夫曾接受重大手術，那段經歷徹底改變了她對人生的看法。談及這段過往時，Tammy數度激動落淚，丈夫也難掩情緒、眼眶泛紅。

她感性表示：「當時我真的以為會失去他，而現在，我只想好好寵愛他。」

這筆獎金，也讓夫妻倆多年來深藏心中的夢想終於有機會實現。

「我們一直都說想搬去毛伊島，」Tammy說：「幾年前去那裡度假後，我們就一直念念不忘，也許現在真的能成真了。」

當被問及想對其他玩家說些什麼時，她則笑著表示：「繼續回來玩吧，說不定今天就是你的幸運日。」

Sky River Casino總裁兼總經理 Michael J. Facenda 表示：「Tammy的故事再次提醒我們，每一筆彩金背後，都有一段真實的人生故事。在她的家庭經歷如此艱難的一年後，能夠親眼見證一家人共享這份喜悅，令人非常感動。我們由衷替他們感到高興。」

此次締造歷史紀錄的彩金，來自IGT廣受歡迎的《Wheel of Fortune Cash Link™ Big Money》視頻老虎機。該遊戲結合經典「幸運轉輪」獎勵玩法與Cash Link累積功能，玩家可透過收集現金數值，觸發Big Money、免費遊戲與幸運轉輪等獎勵，有機會贏取巨額彩金。遊戲採用「Wheel of Fortune Trio」機台設計，搭配巨型機械轉輪、社群互動慶祝效果及沉浸式視覺體驗，帶來高度娛樂性。

Dan Farnon 表示：「恭賀Tammy在IGT屢獲殊榮的Wheel of Fortune Trio機台上，透過《Wheel of Fortune Cash Link™ Big Money》遊戲贏得超過百萬美元的歷史性大獎。IGT的『幸運轉輪』系列遊戲向來以締造百萬富翁聞名，這也展現我們持續追求創新與刺激娛樂體驗的承諾。」

Sky River Casino也向Tammy及其家人表達誠摯祝賀，並表示將持續為北加州民眾帶來世界級娛樂體驗與難忘回憶。

「天河大賭場」由威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming合作開發，並由Boyd Gaming負責興建及營運管理。賭場於2022年8月正式開業，目前擁有12萬平方呎博彩空間、2,500部熱門老虎機、81張桌上遊戲，以及18家中西式餐廳、酒吧與美食廣場，並設有1,600個停車位的大型停車場。

未來擴建計畫則包括300間客房的現代化酒店、全新代客泊車區、迎賓車道、水療中心、戶外泳池，以及3萬平方呎多功能娛樂與活動場館。更多資訊可參閱：Sky River Casino官方網站

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