「橫膈膜平甩養生教學」 李鳳山得意弟子張立雪教練跨海而來5月23日（周六）上午10時起 南灣僑教中心開講 座位有限，請即早報名以免向隅

【舊金山訊】

您今天甩了沒？

風行全世界的橫膈膜平甩功，對身體健康大有俾益，每天練習30分鐘，即可大大的提升您的免疫力 ，增加身體各器官健康。學習平甩功主要是一種橫膈膜運動，「手在甩、氣在走、讓橫膈膜醒過來」甩走疾病，養生健康、益氣延年。

忙碌的生活裡，人們總是習慣用淺淺的呼吸，撐過一天又一天，時間久了，身體發緊、心發累，卻少有人發現，問題可能只是我們根本不會好好呼吸。

「平甩功」沒有複雜的技巧，也不要求門檻，就從一個最簡單的動作--平甩，讓您重新認識全身運動的核心：橫膈膜。

台灣養生名師 李鳳山師父，在台灣擁有上萬學生，出書無數，他在接受訪問時表示，剛剛開始教學時，來的學生多以長輩居多，30年教下來，年輕學生愈來愈多，足以顯示現代養生觀念的普及。

由金山灣區華人運動大會及美國梅門文化中心所共同舉辦的「橫膈膜平甩功」講座，特別跨海邀來了梅門文化基金會執行長張立雪。張執行長師承李鳯山師傅，潛心研究「平甩功法」，逾30餘年，此次她將在現場傳授《平甩》養生法，教大家如何利用平甩功法按摩五臟六腑，從而活化橫膈膜，使緊張的人放鬆，生病的人免疫提升，健康的人呼吸更暢通！

本次講座內容包括

1. 認識橫膈膜

2. 平甩教學

3. 心法影片

4. 問答交流

講座日期：2026.5.23（星期六）10am-12pm

講座地址：

南灣華僑文教中心(1樓多功能廳)

100 South Milpitas Blvd, Milpitas, CA 95035

免費入場，歡迎自由樂捐，支持「平甩傳愛」

報名諮詢專線：

陳立功 408-667-5828