州府錯發近9000元糧食券 84歲婦人被迫找工作還錢

「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停

生計食品Dublin分店 盛大開幕

生計麵包
生計麵包

生計食品 近日宣布，第十三家分店正式進駐 Dublin，為品牌在灣區的發展寫下新的里程碑。多年來，生計穩健深耕社區，持續以新鮮出爐的烘焙產品與穩定品質服務顧客。此次新分店的成立，不僅拓展了服務版圖，也展現品牌持續成長與回饋社區的用心。

為慶祝Dublin分店開幕，生計將於 3 月 5 日早上11點舉行開幕儀式，現場安排剪綵活動，並邀請當地市長及媒體朋友共同見證這一重要時刻! 屆時歡迎社區民眾蒞臨參與，一同分享這份喜悅與成果。為感謝顧客長期以來的支持，剪綵儀式結束後，前一百名顧客消費即可獲贈招牌蛋撻一盒，每人限領一盒。

自創立以來，生計始終堅持選用優質原料，並透過標準化且嚴謹的製作流程，確保每一款產品都能維持穩定風味與品質。從日常麵包、經典糕點到節慶蛋糕，品牌不僅保留熟悉的傳統風味，也持續依據顧客需求進行調整與創新，讓產品更貼近日常生活。

對許多家庭而言，生計的麵包與蛋糕早已成為生活的一部分。無論是清晨匆忙的早餐、午後片刻的放鬆時光，或是生日與節日的重要場合，都能看見生計產品的身影。品牌深知，烘焙所承載的不只是味道，更是一份陪伴與溫度。因此，我們始終以用心製作的態度，回應每一位顧客的信任。

Dublin 新分店的設立，期望為當地居民提供更便利的選擇，讓新鮮出爐的美味更貼近生活。未來，生計也將持續聆聽顧客聲音，在延續經典產品的同時，推出更多元的新口味與新品項，為社區帶來持續而穩定的烘焙服務。誠摯邀請大家於 3 月 5 日蒞臨現場，共同見證這份屬於品牌與社區的嶄新開始。

Dublin分店地址：4288 Dublin Blvd, Dublin, CA 94568，歡迎加入我們的大家庭。

歡迎造訪我們的網站：www.shengkee.com 或致電客服專線查詢離您最近的分店資訊

：(415) 468-3800。總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。

生計食品
生計食品

世報陪您半世紀

灣區

