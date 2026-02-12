伊元復始・萬象更新！水餃之國恭祝您 2026 馬年大吉・馬到成功

水餃王國

馬年奔騰而至，新歲好運開跑。

在這個辭舊迎新的日子，水餃之國誠心祝願大家——福氣滿滿、事事順利、食運亨通，樣樣馬到成功！

店面小，吃得好；花錢少，服務好。

山不在高，有仙則靈；水不在深，有龍則靈；店不在大，好吃才行！

水餃之國堅信：真正令人回味的美食，不靠浮誇，只靠真材實料＋用心包製。

每一顆水餃，都是手心裡的誠意。每日新鮮調餡、即包即煮；麵皮薄而有韌度，緊緊鎖住湯汁，入口不破；餡料飽滿紮實，肉香、菜甜、層次分明。一口咬下，熱氣騰騰，幸福瞬間湧上心頭。

無論是經典口味，還是創意新搭配，每一顆水餃都在訴說同一件事——好吃，是因為我們認真。

水餃之國 新年限定登場

枸杞紅棗水餃・年味十足！

親愛的餃子 ：

在這個寒冷的冬天，你是我最溫暖、最踏實的慰藉。每次看到你圓潤飽滿的模樣，包裹著誠意滿滿的餡料，就像新年團圓桌上最安心的存在。

我愛你完美的弧度，像一顆等待被發現的幸福寶藏；當你輕輕躍入口中，湯汁緩緩化開，溫熱瞬間填滿味蕾，那一刻，世界都安靜了。

但我愛的不只是你的外表，你的內在更加迷人——鮮甜豬肉、多汁蔬菜、濃郁起司，每一口都是驚喜、都是溫暖、都是被好好對待的感覺。你讓我的心情變好，讓平凡的日子變得值得期待。

所以今天，我要向你表白——餃子，我愛你！

新一年、舊一年，無論春夏秋冬，我都願意與你相伴，一起迎接每一次熱騰騰的幸福。

愛你的：我 敬上

水餃之國｜堂食 & 外賣

堂食店

1713 Taraval Street

San Francisco, CA 94116

415-566-6143

外賣店

2048 Taraval Street

San Francisco, CA 94116

415-665-6617

2026 馬年

祝舊客新知——

駿馬奔騰，勢不可擋；