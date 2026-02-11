精辦中國10年旅遊簽證 山景城美亞旅行社 擴大服務 收費低服務佳值得信賴

山景城美亞旅行社，精辦中國10年旅遊簽證

於灣區 成立逾30 年的美亞旅行社，在業社素享盛譽，近年來，公司除了承接各項旅遊業務外，也代辦中國10年旅遊簽証服務，由於收費低服務佳，廣受灣區民眾歡迎。

中國的錦繡山河、美麗風光，一向是旅遊地點的首選之地。擁有一本中國10年多次入境簽證 ，將可使您今後旅遊中國更加便利。中國10年簽證適用於美國、加拿大公民，只要在有效期內可多次赴華，每次可停留60-90 天。

申請方式：

請先在中國官網（http://consular.mfa.gov.cn/VISA ) 填寪十年簽證表格，然後將申請表格連同有效護照， 用

2-3 的Fedex （ 附上回郵信封），連同支票或money order （ 支票抬頭America Vacation Travel Agency Inc.)

寄至美亞旅行社的地址:

American Vacation Travel

257 Castro Street

Suite# 204

Mountain View CA 94041

即代客辦理。

中國10年簽証費用目前為140 元， 美亞旅行社的代辦服務費僅收60 元，如果您在填寫申請表格時，有任何問題，美亞旅行社還有專人可協助您完成填寫表格。位於舊金山 日本城附近的中國領事館，由於位在精華區段上，停車不易，再加上往返舊金山行車不易，交由經驗豐富的美亞旅行社的專業團隊代辦，無疑是最好的選擇。

如果您對申辦中國10年簽證有任何問題，歡迎致電美亞旅行社， 將由專業人員為您一一詳細解答。

洽詢專線：

408-802-4316

408-667-4446