我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大校園槍擊案兇手 生理男6年前變女性

世界日報50周年 回顧、反省、再向前

精辦中國10年旅遊簽證 山景城美亞旅行社 擴大服務 收費低服務佳值得信賴

工商訊
山景城美亞旅行社，精辦中國10年旅遊簽證
山景城美亞旅行社，精辦中國10年旅遊簽證

灣區成立逾30 年的美亞旅行社，在業社素享盛譽，近年來，公司除了承接各項旅遊業務外，也代辦中國10年旅遊簽証服務，由於收費低服務佳，廣受灣區民眾歡迎。

中國的錦繡山河、美麗風光，一向是旅遊地點的首選之地。擁有一本中國10年多次入境簽證，將可使您今後旅遊中國更加便利。中國10年簽證適用於美國、加拿大公民，只要在有效期內可多次赴華，每次可停留60-90 天。

申請方式：

請先在中國官網（http://consular.mfa.gov.cn/VISA ) 填寪十年簽證表格，然後將申請表格連同有效護照， 用

2-3 的Fedex （ 附上回郵信封），連同支票或money order （ 支票抬頭America Vacation Travel Agency Inc.) 

寄至美亞旅行社的地址:

American Vacation Travel 

257 Castro Street

Suite# 204 

Mountain View CA 94041

即代客辦理。

中國10年簽証費用目前為140 元， 美亞旅行社的代辦服務費僅收60 元，如果您在填寫申請表格時，有任何問題，美亞旅行社還有專人可協助您完成填寫表格。位於舊金山日本城附近的中國領事館，由於位在精華區段上，停車不易，再加上往返舊金山行車不易，交由經驗豐富的美亞旅行社的專業團隊代辦，無疑是最好的選擇。

如果您對申辦中國10年簽證有任何問題，歡迎致電美亞旅行社， 將由專業人員為您一一詳細解答。

洽詢專線：

408-802-4316

408-667-4446

簽證 灣區 舊金山

上一則

加州民眾靠挖呀挖 支付水電帳單甚至發財買房

下一則

終於有人算這筆帳 川普關稅迫每家庭去年多支出這個數

延伸閱讀

黎智英判刑同日 英放寬BNO簽證擴至第3代 5年估2.6萬人受惠

黎智英判刑同日 英放寬BNO簽證擴至第3代 5年估2.6萬人受惠
山景城市中心店舖空置率高 市府推快閃店計畫吸引人潮

山景城市中心店舖空置率高 市府推快閃店計畫吸引人潮
現金換簽證 多個團體控告川普金卡 改分配方式 剝奪優秀人才名額

現金換簽證 多個團體控告川普金卡 改分配方式 剝奪優秀人才名額
現金換簽證「剝奪優秀人才名額」 多個組織集體告川普金卡計畫

現金換簽證「剝奪優秀人才名額」 多個組織集體告川普金卡計畫
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順
終於有人算這筆帳 川普關稅迫每家庭去年多支出這個數

終於有人算這筆帳 川普關稅迫每家庭去年多支出這個數
洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多

洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多
最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑