SIC 永續影響力投資入股美國年度最佳新創 Taelor AI打造時尚產業數據智慧基礎建設

台灣創業家矽谷阿雅鄭雅慈/ Taelor

【舊金山訊】台灣最大天使會之一的 SIC 永續影響力投資基金，今（今日）宣布投資美國《Inc.》雜誌 2025 年度最佳新創得主、北加州 新創公司 Taelor AI ，正式進軍美國資本市場。Taelor 定位為「時尚產業的數據智慧基礎建設」，透過 AI 造型師與真實租賃穿著數據，協助全球時尚品牌精準預測需求、降低庫存風險，推動產業邁向永續升級。

根據 IMARC Group 資料，美國男裝市場規模已超過 1,500 億美元；全球時尚產業每年生產逾 1,000 億件衣物，其中美國約有 85% 最終進入掩埋場。聯合國亦指出，時尚產業約占全球 8% 至 10% 的溫室氣體排放量，過度生產已成為重大的永續與經濟挑戰。

Taelor 創辦人暨執行長、北加州台灣創業家 鄭雅慈（人稱「矽谷 阿雅」）指出，時尚產業從設計、製造、批發到零售歷經多層轉手，消費者回饋難以即時回到品牌端，導致品牌約有 30% 庫存無法售出。她表示：「表面上，Taelor 是一家提供 AI 造型師服務的男裝訂閱平台；實際上，我們正在打造時尚產業的智慧基礎建設，讓品牌能在量產前，就以真實穿著數據做出精準決策。」

Taelor 透過租賃模式，為美國白領男性提供 AI 穿搭服務，消費者穿著數週後可選擇購買，未購入商品則退回清洗並再租給其他用戶。此模式不僅讓原本不購買二手衣的白領男性接受循環時尚，也協助品牌測試尚未量產的商品、加速庫存去化，並透過消費數據回饋，降低未來庫存風險。該創新模式獲《美國商業周刊》評選為「矽谷最具創新潛力新創」，並入圍東灣政府「環保創新獎」（StopWaste Environmental Leadership Awards）。

SIC 表示，Taelor 上線短短數年即創造 數百萬美元營收，月成長率超過 六倍，回購率高達 九成以上，並與 超過百家國際品牌建立合作關係。同時，Taelor 也攜手新光紡織旗下永續品牌 FYNE，協助台灣紡織業轉型，透過庫存變現等模式，進軍規模為台灣 40 倍以上的美國市場，搶占循環時尚新商機。

基於影響力投資「財務回報與社會價值並重」的核心精神，SIC 因此決定加入由 國發基金（台積電早期重要投資者）、Bling 創投（美國知名早期創投基金，由 Forbes 創投排行榜投資人、Google 早期高階主管創立）以及 Goodwater 創投（美國最大消費科技創投之一）所組成的投資行列。Taelor 的投資陣容匯聚多家曾投資 20 家以上獨角獸企業的國際頂級投資人，成功案例包括 Facebook、Spotify、Hello Kitty、TikTok、Twitter 與 YouTube，堪稱眾星雲集。