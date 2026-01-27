生計馬年年貨大放送！馬年吉祥迎新春，萬事順心好運來！

生計食品

新春將至，闔家團圓的時刻，當然少不了寓意吉祥的傳統年節美食。生計精選多款應景糕點與糖果，陪您熱熱鬧鬧迎接馬年到來。

精選年節必備：

紅糖發糕與年糕系列: 象徵步步高升、好運奔來，多款經典口味，甜而不膩，全家共享。

牛軋糖禮盒: 原味、杏仁、抹茶、咖啡、蔓越莓等人氣口味，搭配精美包裝，送禮體面又大方。

南棗核桃 糖、南棗夏威夷果糖: 延續往年經典，香濃回味，寓意新年甜甜蜜蜜、幸福滿滿。新年開運酥皮禮盒:馬年送好禮，祝福新的一年、好事連連。此外，生計還準備多款節慶糕餅，包括鳳梨酥 、綠豆凸、太陽餅、芋頭酥等，一站式備齊年節所需。

新春限定活動：1月31號起於生計灣區 任一分店單筆消費滿$20，即可獲贈限量版生計利是封一包，燙金設計，喜氣滿滿，送完為止。

生計全體員工拜個早年，祝您：

馬到成功、好運奔騰、闔家平安！

歡迎造訪我們的網站：www.shengkee.com或致電客服專線查詢離您最近的分店資訊：(415) 468-3800。總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。