生計馬年年貨大放送！馬年吉祥迎新春，萬事順心好運來！
新春將至，闔家團圓的時刻，當然少不了寓意吉祥的傳統年節美食。生計精選多款應景糕點與糖果，陪您熱熱鬧鬧迎接馬年到來。
精選年節必備：
紅糖發糕與年糕系列: 象徵步步高升、好運奔來，多款經典口味，甜而不膩，全家共享。
牛軋糖禮盒: 原味、杏仁、抹茶、咖啡、蔓越莓等人氣口味，搭配精美包裝，送禮體面又大方。
南棗核桃糖、南棗夏威夷果糖: 延續往年經典，香濃回味，寓意新年甜甜蜜蜜、幸福滿滿。新年開運酥皮禮盒:馬年送好禮，祝福新的一年、好事連連。此外，生計還準備多款節慶糕餅，包括鳳梨酥、綠豆凸、太陽餅、芋頭酥等，一站式備齊年節所需。
新春限定活動：1月31號起於生計灣區任一分店單筆消費滿$20，即可獲贈限量版生計利是封一包，燙金設計，喜氣滿滿，送完為止。
生計全體員工拜個早年，祝您：
馬到成功、好運奔騰、闔家平安！
歡迎造訪我們的網站：www.shengkee.com或致電客服專線查詢離您最近的分店資訊：(415) 468-3800。總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。
上一則
馬年龍馬精神送大禮！ 買一送一，再送新春禮物一份，送完即止！ 藍夢海參靈芝皇——防癌抗癌．免疫力之王！
下一則