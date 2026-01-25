文景假期 帶您展開一場香港饕餮盛宴 13 日純玩之旅

文景假期'

想讓您的「舌尖嶺南之旅」更加盡興嗎? 文景假期精心推出「香港 ・潮汕・韶關・佛山・廣州饕餮盛宴 13 日純玩團」，讓您在享受頂級美食之餘，還能擁有更充裕的時間，深度感受「東方之珠」香港的現代魅力與經典風光。

出發日期：3/5、4/5、5/5、9/5、10/5、11/5

團費：$2,199（不含國際機票 ）,行程一次暢遊香港、潮汕、韶關、佛山、廣州五地精華。

香港深度體驗亮點：

・經典地標巡禮：登上太平山頂，俯瞰維多利亞港壯麗景色；漫步星光大道，感受香港電影文化魅力。

・文化風情探索：參觀香火鼎盛的黃大仙祠；外觀設計獨特的香港故宮文化博物館。

・自由漫遊時光：特別安排充足午後自由活動，您可自行探索銅鑼灣、尖沙咀等繁華商圈，或品嚐道地港式茶餐廳美食。

饕餮美食饗宴：

・連續五年米其林推薦餐廳出品，品嚐玻璃脆皮乳鴿等經典名菜。全程安排多家老字號與特色宴席，涵蓋潮州牛肉火鍋、順德創意手工菜、丹霞山土鴨宴等。

精選文化景點：

潮州古城、丹霞山世界自然遺產、佛山祖廟醒獅表演、珠江夜遊等，文化與自然一次滿足。

入住 2024 年新晉網紅飯店——嶺南紅葉世界酒店，星空玻璃房或湖景房，體驗別具一格的住宿享受。

歐洲經典行程 早鳥優惠同步登場

西歐九國 14 日文化之旅

堪稱歐洲精華的完美濃縮，由資深旅遊專家精心規劃，融合歷史、藝術與美食三大元素。

・走進羅浮宮，欣賞《蒙娜麗莎》的微笑

・參觀凡爾賽宮，感受波旁王朝的奢華

・漫步布魯塞爾大廣場，體驗中世紀風情

・搭乘貢多拉，穿梭威尼斯水城運河

四大特色美食安排：

巴黎百年老店蝸牛牛排 、科隆德式豬肘、托斯卡納莊園義式 T 骨牛排、羅馬家庭餐館燉牛尾，每一餐都是一場味蕾文化之旅。

出發日期：3/2、4/16（$3,299 起，含機票）, 9 月、10 月亦有多個出發日期。

北歐五國＋愛沙尼亞 11 日純淨之旅

一場自然與人文的深度對話，最大亮點為雙遊輪體驗：

・搭乘 DFDS 遊輪穿越卡特加特海峽，欣賞壯麗海上日落

・乘坐維京航線暢遊波羅的海，體驗北歐獨特海上風情

行程造訪挪威兩大世界遺產峽灣——松恩峽灣與哈當厄爾峽灣，並安排塔林古城之旅，一日內體驗北歐與波羅的海文化交會。全程包含 15 頓特色正餐，從北歐海鮮大餐到瑞典經典肉丸，道道精彩。

出發日期：5/8（由 Sweet Ruan 隨團）

團費：$3,999 起（含機票）

此外，文景假期多條熱門行程同步接受預訂：

・埃及＋杜拜 15 日文明奇蹟之旅（3/4、3/18、4/8、4/17、11/4 出發，$3,399 含機票）

・南歐、西班牙、葡萄牙行程（3 月、5 月多梯次）

・美東、美西、黃石國家公園、加拿大班芙國家公園、北極光系列等熱賣行程

文景假期 25 年來始終堅持「品質與價值並重」的經營理念，透過「線上便捷預訂＋線下體驗服務」的創新模式，在美國、加拿大、澳洲與中國設立十餘家實體門市，官網提供數千條精選旅遊路線，每年服務數萬旅客暢遊世界。

