我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照防身

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

文景假期 帶您展開一場香港饕餮盛宴 13 日純玩之旅

工商訊
文景假期'
文景假期'

想讓您的「舌尖嶺南之旅」更加盡興嗎? 文景假期精心推出「香港・潮汕・韶關・佛山・廣州饕餮盛宴 13 日純玩團」，讓您在享受頂級美食之餘，還能擁有更充裕的時間，深度感受「東方之珠」香港的現代魅力與經典風光。

出發日期：3/5、4/5、5/5、9/5、10/5、11/5

團費：$2,199（不含國際機票）,行程一次暢遊香港、潮汕、韶關、佛山、廣州五地精華。

香港深度體驗亮點：

・經典地標巡禮：登上太平山頂，俯瞰維多利亞港壯麗景色；漫步星光大道，感受香港電影文化魅力。

・文化風情探索：參觀香火鼎盛的黃大仙祠；外觀設計獨特的香港故宮文化博物館。

・自由漫遊時光：特別安排充足午後自由活動，您可自行探索銅鑼灣、尖沙咀等繁華商圈，或品嚐道地港式茶餐廳美食。

饕餮美食饗宴：

・連續五年米其林推薦餐廳出品，品嚐玻璃脆皮乳鴿等經典名菜。全程安排多家老字號與特色宴席，涵蓋潮州牛肉火鍋、順德創意手工菜、丹霞山土鴨宴等。

精選文化景點：

潮州古城、丹霞山世界自然遺產、佛山祖廟醒獅表演、珠江夜遊等，文化與自然一次滿足。

入住 2024 年新晉網紅飯店——嶺南紅葉世界酒店，星空玻璃房或湖景房，體驗別具一格的住宿享受。

歐洲經典行程 早鳥優惠同步登場

西歐九國 14 日文化之旅

堪稱歐洲精華的完美濃縮，由資深旅遊專家精心規劃，融合歷史、藝術與美食三大元素。

・走進羅浮宮，欣賞《蒙娜麗莎》的微笑

・參觀凡爾賽宮，感受波旁王朝的奢華

・漫步布魯塞爾大廣場，體驗中世紀風情

・搭乘貢多拉，穿梭威尼斯水城運河

四大特色美食安排：

巴黎百年老店蝸牛牛排、科隆德式豬肘、托斯卡納莊園義式 T 骨牛排、羅馬家庭餐館燉牛尾，每一餐都是一場味蕾文化之旅。

出發日期：3/2、4/16（$3,299 起，含機票）, 9 月、10 月亦有多個出發日期。

北歐五國＋愛沙尼亞 11 日純淨之旅

一場自然與人文的深度對話，最大亮點為雙遊輪體驗：

・搭乘 DFDS 遊輪穿越卡特加特海峽，欣賞壯麗海上日落

・乘坐維京航線暢遊波羅的海，體驗北歐獨特海上風情

行程造訪挪威兩大世界遺產峽灣——松恩峽灣與哈當厄爾峽灣，並安排塔林古城之旅，一日內體驗北歐與波羅的海文化交會。全程包含 15 頓特色正餐，從北歐海鮮大餐到瑞典經典肉丸，道道精彩。

出發日期：5/8（由 Sweet Ruan 隨團）

團費：$3,999 起（含機票）

此外，文景假期多條熱門行程同步接受預訂：

・埃及＋杜拜 15 日文明奇蹟之旅（3/4、3/18、4/8、4/17、11/4 出發，$3,399 含機票）

・南歐、西班牙、葡萄牙行程（3 月、5 月多梯次）

・美東、美西、黃石國家公園、加拿大班芙國家公園、北極光系列等熱賣行程

文景假期 25 年來始終堅持「品質與價值並重」的經營理念，透過「線上便捷預訂＋線下體驗服務」的創新模式，在美國、加拿大、澳洲與中國設立十餘家實體門市，官網提供數千條精選旅遊路線，每年服務數萬旅客暢遊世界。

全天候客服專線：

・舊金山總店：548 Clement St　【415-876-7888】

・中國城分店：1231 Stockton St【415-921-6888】

・東灣分店：San Leandro（魚肉王旁）【925-521-6999】

・南灣分店：Milpitas 環球廣場（大華超市內）【408-855-1118】

文景假期
文景假期

香港 機票 牛排

上一則

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

下一則

加州人口外流放緩 伊利諾、內華達移入比例大

延伸閱讀

結婚46年膝下無子 陳百祥首曝明星老婆受傷致不孕

結婚46年膝下無子 陳百祥首曝明星老婆受傷致不孕
香港今起強制交通工具乘客繫安全帶 乘客反應兩極

香港今起強制交通工具乘客繫安全帶 乘客反應兩極
香港支聯會顛覆案 何俊仁認煽動 李卓人、鄒幸彤不認罪

香港支聯會顛覆案 何俊仁認煽動 李卓人、鄒幸彤不認罪
鄭秀文扮恢單辣妻 率女公關稱霸尖東夜總會

鄭秀文扮恢單辣妻 率女公關稱霸尖東夜總會
香港支聯會顛覆政權案 高等法院22日開審

香港支聯會顛覆政權案 高等法院22日開審

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20
costco上架中祥食品「自然之顏」蘇打餅系列。（中祥食品提供）

台灣老字號蘇打餅中祥「自然之顏」 進駐灣區Costco

2026-01-22 01:18
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16

超人氣

更多 >
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿