我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普宣布不武取格陵蘭、明州反ICE的政黨運作

格陵蘭旅遊熱度隨政治爭議升溫 哪些行程最受歡迎

來自巴西的綠色奇蹟 —— 專利萃取的野花牌綠蜂膠

工商訊
野花牌綠蜂膠
野花牌綠蜂膠

在追求健康與免疫力的時代，蜂膠早已成為國際間備受矚目的天然保健瑰寶。日本醫學家山本倫大曾讚譽：「蜂膠是上天透過蜜蜂帶給人類的至高仙丹。」然而，市面上的蜂膠產品品質良莠不齊、價格差異甚大，真正高品質的蜂膠，必須在原料、產地與製程工藝上皆做到極致。

來自巴西的野花牌極品綠蜂膠，正是以其「永不妥協的品質」在全球市場中脫穎而出，並被許多國家公認為巴西綠蜂膠的代表品牌。

專利無酒精萃取技術 —— 完整保留 400 多種天然成分

蜂膠富含珍貴的類黃酮、不飽和脂肪酸、胺基酸、萜烯類與多種礦物質，然而市面上不少產品因採用酒精萃取或高溫製程，導致活性成分流失與破壞。

野花牌採用全球領先的超臨界無酒精萃取技術，全程不加熱、不變質，最大程度保留蜂膠的天然活性成分，這也是專業級蜂膠愛用者最為重視的關鍵優勢。

嚴選 Class A 原料 —— 來自世界最純淨的巴西米納斯高原

野花牌綠蜂膠僅使用經 HPLC 液相層析分析後篩選出的最高等級 Class A 綠蜂膠。

所有原料皆採自巴西米納斯高原——此地為全球植物多樣性最豐富的地區之一，因環境純淨、無污染，被譽為「綠蜂膠最佳產地」。

唯有頂級原料，才能成就真正卓越的蜂膠品質。40 年品牌信譽 —— 巴西蜂膠出口量連年第一

野花蜂業成立於 1982 年，是全球最早專注於蜂膠研究與生產的企業之一。多年來，野花牌綠蜂膠在巴西品質評測與出口銷量上皆名列前茅，產品並通過多項國際認證，包括：

HACCP 食品安全管理體系

巴西聯邦農業部認證

歐美多國進口標準

原料取得美國農業部有機認證（Organic Certificate）

這些認證不僅是標章，更是全球市場對其品質與安全的高度信任。

市場熱銷背後的關鍵：品質，從不打折

當多數蜂膠品牌以價格競爭市場時，野花牌選擇了一條截然不同的道路——堅持只做最好的蜂膠。

從原料採集、品質檢驗、萃取製程到最終裝瓶，全程嚴格遵循國際 GMP 藥品級規範，確保 40 多年來始終如一的穩定品質。也正因如此，野花牌綠蜂膠在北美華人市場長年熱銷，成為許多家庭日常保健的首選。

為什麼消費者願意一再回購？因為差異，感受得出來

消費者一致好評指出：

口感純正、不嗆喉

不含酒精，適口性佳

滴劑細緻濃厚，不分層、不結渣

持續使用後，能明顯感受到「真材實料」

真正優質的蜂膠，不需華麗包裝，品質本身就是最佳證明。

健康投資，從一瓶好蜂膠開始

在琳瑯滿目的保健品市場中，能獲得全球消費者長期肯定、並屹立 40 年不墜的品牌屈指可數。

野花牌極品綠蜂膠之所以被譽為「全球搶購的綠色黃金」，正是因為它以品質、專業與堅持，贏得了市場與消費者的信任。

一瓶真正高品質的蜂膠，是對健康最值得的長期投資。

專業醫學顧問免費諮詢專線： 1-866-690-4888

野花牌綠蜂膠（Apiario Silvestre）北美亞太區總代理

訂購網站：www.bpropolis.com

歡迎造訪，祝您健康！

📱 掃描二維碼，免費一對一醫學顧問諮詢！

掃碼優惠
掃碼優惠
掃碼諮詢
掃碼諮詢

巴西 農業部 華人

上一則

研究：每天快走5分鐘、減少久坐30分鐘 有助降低死亡率

下一則

儘管困難重重 Covered California 訪問灣區 致力協助加州民眾獲得健康保險

延伸閱讀

在一起近20年 巴西女子意外發現伴侶竟是親哥

在一起近20年 巴西女子意外發現伴侶竟是親哥
川普準大使笑稱「美第52州」 冰島數千人連署拒朗恩出任

川普準大使笑稱「美第52州」 冰島數千人連署拒朗恩出任
黃友興就任市議員 昔日對手任副幕僚長 周國東任選民服務聯絡人

黃友興就任市議員 昔日對手任副幕僚長 周國東任選民服務聯絡人
天普市亞裔女自戕 警方確認死因

天普市亞裔女自戕 警方確認死因
巴西2026大選 美國因素成關注焦點

巴西2026大選 美國因素成關注焦點

熱門新聞

今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

2026-01-19 01:19
租客每個月初，準時把房租支票投進房東在莫瑟大樓公寓設置的信箱裡，卻收到了驅逐令。(取材自谷歌地圖)

按時交租仍收驅逐令 數十租戶嚇壞 原來問題出在這一點

2026-01-20 13:15
90後夫妻李毅超與何子陽，用最古老的書寫方式，留下一段慢下來的空間。（受訪者提供）

90後科技夫妻灣區重拾筆墨 創書法雅集吸引年輕世代

2026-01-19 01:20

超人氣

更多 >
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力
貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」
紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉