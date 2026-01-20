來自巴西的綠色奇蹟 —— 專利萃取的野花牌綠蜂膠
在追求健康與免疫力的時代，蜂膠早已成為國際間備受矚目的天然保健瑰寶。日本醫學家山本倫大曾讚譽：「蜂膠是上天透過蜜蜂帶給人類的至高仙丹。」然而，市面上的蜂膠產品品質良莠不齊、價格差異甚大，真正高品質的蜂膠，必須在原料、產地與製程工藝上皆做到極致。
來自巴西的野花牌極品綠蜂膠，正是以其「永不妥協的品質」在全球市場中脫穎而出，並被許多國家公認為巴西綠蜂膠的代表品牌。
專利無酒精萃取技術 —— 完整保留 400 多種天然成分
蜂膠富含珍貴的類黃酮、不飽和脂肪酸、胺基酸、萜烯類與多種礦物質，然而市面上不少產品因採用酒精萃取或高溫製程，導致活性成分流失與破壞。
野花牌採用全球領先的超臨界無酒精萃取技術，全程不加熱、不變質，最大程度保留蜂膠的天然活性成分，這也是專業級蜂膠愛用者最為重視的關鍵優勢。
嚴選 Class A 原料 —— 來自世界最純淨的巴西米納斯高原
野花牌綠蜂膠僅使用經 HPLC 液相層析分析後篩選出的最高等級 Class A 綠蜂膠。
所有原料皆採自巴西米納斯高原——此地為全球植物多樣性最豐富的地區之一，因環境純淨、無污染，被譽為「綠蜂膠最佳產地」。
唯有頂級原料，才能成就真正卓越的蜂膠品質。40 年品牌信譽 —— 巴西蜂膠出口量連年第一
野花蜂業成立於 1982 年，是全球最早專注於蜂膠研究與生產的企業之一。多年來，野花牌綠蜂膠在巴西品質評測與出口銷量上皆名列前茅，產品並通過多項國際認證，包括：
HACCP 食品安全管理體系
巴西聯邦農業部認證
歐美多國進口標準
原料取得美國農業部有機認證（Organic Certificate）
這些認證不僅是標章，更是全球市場對其品質與安全的高度信任。
市場熱銷背後的關鍵：品質，從不打折
當多數蜂膠品牌以價格競爭市場時，野花牌選擇了一條截然不同的道路——堅持只做最好的蜂膠。
從原料採集、品質檢驗、萃取製程到最終裝瓶，全程嚴格遵循國際 GMP 藥品級規範，確保 40 多年來始終如一的穩定品質。也正因如此，野花牌綠蜂膠在北美華人市場長年熱銷，成為許多家庭日常保健的首選。
為什麼消費者願意一再回購？因為差異，感受得出來
消費者一致好評指出：
口感純正、不嗆喉
不含酒精，適口性佳
滴劑細緻濃厚，不分層、不結渣
持續使用後，能明顯感受到「真材實料」
真正優質的蜂膠，不需華麗包裝，品質本身就是最佳證明。
健康投資，從一瓶好蜂膠開始
在琳瑯滿目的保健品市場中，能獲得全球消費者長期肯定、並屹立 40 年不墜的品牌屈指可數。
野花牌極品綠蜂膠之所以被譽為「全球搶購的綠色黃金」，正是因為它以品質、專業與堅持，贏得了市場與消費者的信任。
一瓶真正高品質的蜂膠，是對健康最值得的長期投資。
專業醫學顧問免費諮詢專線： 1-866-690-4888
野花牌綠蜂膠（Apiario Silvestre）北美亞太區總代理
訂購網站：www.bpropolis.com
歡迎造訪，祝您健康！
📱 掃描二維碼，免費一對一醫學顧問諮詢！
上一則
研究：每天快走5分鐘、減少久坐30分鐘 有助降低死亡率
下一則