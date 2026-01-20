來自巴西的綠色奇蹟 —— 專利萃取的野花牌綠蜂膠

野花牌綠蜂膠

在追求健康與免疫力的時代，蜂膠早已成為國際間備受矚目的天然保健瑰寶。日本醫學家山本倫大曾讚譽：「蜂膠是上天透過蜜蜂帶給人類的至高仙丹。」然而，市面上的蜂膠產品品質良莠不齊、價格差異甚大，真正高品質的蜂膠，必須在原料、產地與製程工藝上皆做到極致。

來自巴西 的野花牌極品綠蜂膠，正是以其「永不妥協的品質」在全球市場中脫穎而出，並被許多國家公認為巴西綠蜂膠的代表品牌。

專利無酒精萃取技術 —— 完整保留 400 多種天然成分

蜂膠富含珍貴的類黃酮、不飽和脂肪酸、胺基酸、萜烯類與多種礦物質，然而市面上不少產品因採用酒精萃取或高溫製程，導致活性成分流失與破壞。

野花牌採用全球領先的超臨界無酒精萃取技術，全程不加熱、不變質，最大程度保留蜂膠的天然活性成分，這也是專業級蜂膠愛用者最為重視的關鍵優勢。

嚴選 Class A 原料 —— 來自世界最純淨的巴西米納斯高原

野花牌綠蜂膠僅使用經 HPLC 液相層析分析後篩選出的最高等級 Class A 綠蜂膠。

所有原料皆採自巴西米納斯高原——此地為全球植物多樣性最豐富的地區之一，因環境純淨、無污染，被譽為「綠蜂膠最佳產地」。

唯有頂級原料，才能成就真正卓越的蜂膠品質。40 年品牌信譽 —— 巴西蜂膠出口量連年第一

野花蜂業成立於 1982 年，是全球最早專注於蜂膠研究與生產的企業之一。多年來，野花牌綠蜂膠在巴西品質評測與出口銷量上皆名列前茅，產品並通過多項國際認證，包括：

HACCP 食品安全管理體系

巴西聯邦農業部 認證

歐美多國進口標準

原料取得美國農業部有機認證（Organic Certificate）

這些認證不僅是標章，更是全球市場對其品質與安全的高度信任。

市場熱銷背後的關鍵：品質，從不打折

當多數蜂膠品牌以價格競爭市場時，野花牌選擇了一條截然不同的道路——堅持只做最好的蜂膠。

從原料採集、品質檢驗、萃取製程到最終裝瓶，全程嚴格遵循國際 GMP 藥品級規範，確保 40 多年來始終如一的穩定品質。也正因如此，野花牌綠蜂膠在北美華人 市場長年熱銷，成為許多家庭日常保健的首選。

為什麼消費者願意一再回購？因為差異，感受得出來

消費者一致好評指出：

口感純正、不嗆喉

不含酒精，適口性佳

滴劑細緻濃厚，不分層、不結渣

持續使用後，能明顯感受到「真材實料」

真正優質的蜂膠，不需華麗包裝，品質本身就是最佳證明。

健康投資，從一瓶好蜂膠開始

在琳瑯滿目的保健品市場中，能獲得全球消費者長期肯定、並屹立 40 年不墜的品牌屈指可數。

野花牌極品綠蜂膠之所以被譽為「全球搶購的綠色黃金」，正是因為它以品質、專業與堅持，贏得了市場與消費者的信任。

一瓶真正高品質的蜂膠，是對健康最值得的長期投資。

