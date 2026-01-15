全新推出：下一代 Clipper 系統

我的頻道

舊金山訊
下一代 Clipper 系統正式推出全新功能
下一代 Clipper 系統正式推出全新功能

【舊金山訊】下一代 Clipper 系統正式推出全新功能，為乘客帶來更便利、更順暢、更實惠的出行體驗。即日起，乘客可體驗兩項重要新功能——使用零接觸銀行卡支付成人票價，以及線上申請青少年與老人優惠卡。

零接觸銀行卡付款

灣區公共交通乘客現在擁有更多元的付款方式，可使用 Visa、Mastercard、American Express 或 Discover 信用卡／借記卡（實體卡或電子零接觸銀行卡）支付成人票價。

隨著乘客開始使用此全新付款方式，請留意以下事項：

每位乘客須使用本人之銀行卡或行動裝置付款。

零接觸銀行卡付款僅適用於成人票價。

青少年、老人、Clipper Access（原 RTC）及 Clipper START 用戶，仍須使用實體或行動 Clipper 卡付款；使用零接觸銀行卡將無法享有任何折扣優惠。

請確保繳付正確車資。

為避免誤扣或重複扣款，刷卡前請先將欲使用的卡片自錢包中取出；在需上下車刷卡的交通系統中，請於上下車時使用同一張卡片或同一行動裝置。

使用行動裝置付款的乘客，請於 Apple Wallet 或 Google Wallet 中設定首選付款方式。

青少年及老人帳戶線上申請

青少年（5–18 歲）與老人（65 歲以上）現可透過 clippercard.com 線上申請青少年或老人 Clipper 卡，申請流程更加便捷，讓符合資格的乘客更輕鬆享有折扣票價。

即時查詢餘額

雖然 Clipper 讀卡器不再顯示餘額，但即時查詢依然十分方便：

已註冊卡片的乘客，可隨時登入 Clipper 行動應用程式或官方網站 查詢餘額。

使用行動 Clipper 卡的乘客，亦可直接在 Apple Wallet 或 Google Wallet 中查看餘額。

如欲了解下一代 Clipper 系統及更多新增功能，請造訪

clippercard.com/enhanced-features

