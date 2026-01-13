我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最高法院仍未宣判川普關稅案…今日你應知道5件事

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

《一萬步的希望》舊金山灣區新書發表會

舊金山訊
戴維思的第20本新暢銷書《一萬步的希望》將於2025年6月出版。年輕的超市記憶力訓練師Damon 指導我的青少年孩子們進行超強記憶力演示
戴維思的第20本新暢銷書《一萬步的希望》將於2025年6月出版。年輕的超市記憶力訓練師Damon 指導我的青少年孩子們進行超強記憶力演示

戴維思（Davis Woo）為二十本暢銷書作者，作品於全球華語世界累積銷量近百萬冊。其代表作包括《這樣學習最有效》、《戴維思超效閱讀法》以及《LQ：學習智商》，多年來深刻影響一代又一代讀者，奠定現代學習法與記憶訓練的重要基石。

戴維思畢業於美國加州大學柏克萊分校，並於 1994 年首度將其開創的「高效學習法」引進台灣，正式建立華人世界現代化的記憶訓練與有效學習體系。

他的最新著作《一萬步的希望》，是二十本作品中最具個人色彩、也最動人心弦的一本。本書源自他對生命、家庭、孩子與全球社群的深刻熱愛，娓娓道來一段關於堅韌、終身學習，以及有意識地引導人生走向意義與使命的真實故事。於新書發表會中，戴維思將首度系統性分享，如何將學習、健康、富足與人生使命真正落實於日常生活之中。

本書的核心，是一段非凡的「學習英雄之旅（Learning Hero’s Journey）」——戴維思與他如今 14 歲的雙胞胎子女，一同走遍七大洲、65 個國家。這段旅程格外動人，因為他是在孩子 3 歲時喪偶後，以單親父親之姿獨自完成。

更令人敬佩的是，這對雙胞胎出生時僅 26 週，體重僅 600 多公克，歷經多項危及生命的重大醫療挑戰。其中最嚴重的是女兒因腦出血導致腦性麻痺。然而今日，這位孩子已能說 四種語言，不僅是一位表現優異的運動員，更成功錄取舊金山排名第一的公立高中——羅威爾高中（Lowell High School）。

戴維思常說：「當大腦接受正確的訓練時，它的自我重塑能力，往往超乎我們的想像。」腦神經可塑性常被討論於理論層面，而戴維思則將其真正落實於生活之中——不僅用於自己的孩子，也實踐於自己、91 歲的父親，以及世界各地的學生身上。

現年 62 歲的戴維思，並未因年齡而退化，反而持續精進自己的記憶力與學習能力；同時，他也親自引導 91 歲的父親維持良好的腦部健康，大幅降低認知退化的風險。多年來，他亦啟發無數新世代學習者，其中包括備受矚目的記憶新星 Damon。Damon 僅接受 五個月訓練，記憶效率即提升 20 倍以上，並於 33 歲時成為廣受肯定的國際記憶教練。

2026 年《一萬步的希望》全球新書發表巡迴，將依序於

紐約、吉隆坡、檳城、金邊、台北、台中、高雄、休士頓、達拉斯／普萊諾、洛杉磯、聖地牙哥與拉斯維加斯舉行，最終回到他的故鄉——舊金山灣區

日期： 5 月 30 日（星期六），晚上 6:30

  Cupertino（詳細地址將另行公布）

為慶祝高效學習法在台灣創立 30 週年，以及現代記憶訓練產業的重要里程碑，主辦單位特別準備限量回饋：

•  前 3 位透過 Email 或簡訊完成報名者，可於現場獲得新書乙本（價值美金 30 元）

• 其餘完成報名之來賓，皆可獲得新書五折優惠券，並免費入場參加 5 月 30 日活動

活動當天，戴維思將與他的孩子、父親及學生們一同進行現場記憶示範，展示 10 至 59 倍的學習與記憶效率提升，正式揭開「如何學會學習（Learning How to Learn）」作為個人與家庭學習新典範的嶄新篇章。

戴維思以行動實踐孔子流傳千年的智慧：

「修身、齊家、治國、平天下。」

誠摯邀請您蒞臨這場難得而深具啟發性的夜晚。新書發表暨免費記憶體驗課程

名額有限，敬請事先報名，電話／簡訊： 415-629-6880。Email： [email protected]

打破世界紀錄，成為世界上乃至歷史上唯一一對在七歲前遊遍七大洲的雙胞胎。旅程的最後...
打破世界紀錄，成為世界上乃至歷史上唯一一對在七歲前遊遍七大洲的雙胞胎。旅程的最後一站是2018年的南極。

舊金山 加州大學 灣區

上一則

上海大學特聘教授程恭讓受邀佛立門文教中心主講《金剛經》文字與義理新解專題講座

下一則

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

延伸閱讀

好巧…孿生姊妹嫁孿生兄弟 雙方伯父也雙胞胎 8人合照來了

好巧…孿生姊妹嫁孿生兄弟 雙方伯父也雙胞胎 8人合照來了
楊采妮開通社群 秀手藝又曬8歲雙胞胎兒照

楊采妮開通社群 秀手藝又曬8歲雙胞胎兒照
51歲楊采妮開通小紅書 凍齡現身還曬8歲雙胞胎兒子

51歲楊采妮開通小紅書 凍齡現身還曬8歲雙胞胎兒子
51歲楊采妮凍齡現身 8歲雙胞胎兒罕見曝光 女神素顏像少女

51歲楊采妮凍齡現身 8歲雙胞胎兒罕見曝光 女神素顏像少女
圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
以人身威脅和暴力劫取加密貨幣近年來成為新興暴力犯罪類型。（示意圖，取自Pexels）

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

2026-01-11 01:20

超人氣

更多 >
全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命