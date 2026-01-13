《一萬步的希望》舊金山灣區新書發表會

戴維思的第20本新暢銷書《一萬步的希望》將於2025年6月出版。年輕的超市記憶力訓練師Damon 指導我的青少年孩子們進行超強記憶力演示

戴維思（Davis Woo）為二十本暢銷書作者，作品於全球華語世界累積銷量近百萬冊。其代表作包括《這樣學習最有效》、《戴維思超效閱讀法》以及《LQ：學習智商》，多年來深刻影響一代又一代讀者，奠定現代學習法與記憶訓練的重要基石。

戴維思畢業於美國加州大學 柏克萊分校，並於 1994 年首度將其開創的「高效學習法」引進台灣，正式建立華人世界現代化的記憶訓練與有效學習體系。

他的最新著作《一萬步的希望》，是二十本作品中最具個人色彩、也最動人心弦的一本。本書源自他對生命、家庭、孩子與全球社群的深刻熱愛，娓娓道來一段關於堅韌、終身學習，以及有意識地引導人生走向意義與使命的真實故事。於新書發表會中，戴維思將首度系統性分享，如何將學習、健康、富足與人生使命真正落實於日常生活之中。

本書的核心，是一段非凡的「學習英雄之旅（Learning Hero’s Journey）」——戴維思與他如今 14 歲的雙胞胎子女，一同走遍七大洲、65 個國家。這段旅程格外動人，因為他是在孩子 3 歲時喪偶後，以單親父親之姿獨自完成。

更令人敬佩的是，這對雙胞胎出生時僅 26 週，體重僅 600 多公克，歷經多項危及生命的重大醫療挑戰。其中最嚴重的是女兒因腦出血導致腦性麻痺。然而今日，這位孩子已能說 四種語言，不僅是一位表現優異的運動員，更成功錄取舊金山 排名第一的公立高中——羅威爾高中（Lowell High School）。

戴維思常說：「當大腦接受正確的訓練時，它的自我重塑能力，往往超乎我們的想像。」腦神經可塑性常被討論於理論層面，而戴維思則將其真正落實於生活之中——不僅用於自己的孩子，也實踐於自己、91 歲的父親，以及世界各地的學生身上。

現年 62 歲的戴維思，並未因年齡而退化，反而持續精進自己的記憶力與學習能力；同時，他也親自引導 91 歲的父親維持良好的腦部健康，大幅降低認知退化的風險。多年來，他亦啟發無數新世代學習者，其中包括備受矚目的記憶新星 Damon。Damon 僅接受 五個月訓練，記憶效率即提升 20 倍以上，並於 33 歲時成為廣受肯定的國際記憶教練。

2026 年《一萬步的希望》全球新書發表巡迴，將依序於

紐約、吉隆坡、檳城、金邊、台北、台中、高雄、休士頓、達拉斯／普萊諾、洛杉磯、聖地牙哥與拉斯維加斯舉行，最終回到他的故鄉——舊金山灣區 。

日期： 5 月 30 日（星期六），晚上 6:30

Cupertino（詳細地址將另行公布）

為慶祝高效學習法在台灣創立 30 週年，以及現代記憶訓練產業的重要里程碑，主辦單位特別準備限量回饋：

• 前 3 位透過 Email 或簡訊完成報名者，可於現場獲得新書乙本（價值美金 30 元）

• 其餘完成報名之來賓，皆可獲得新書五折優惠券，並免費入場參加 5 月 30 日活動

活動當天，戴維思將與他的孩子、父親及學生們一同進行現場記憶示範，展示 10 至 59 倍的學習與記憶效率提升，正式揭開「如何學會學習（Learning How to Learn）」作為個人與家庭學習新典範的嶄新篇章。

戴維思以行動實踐孔子流傳千年的智慧：

「修身、齊家、治國、平天下。」

誠摯邀請您蒞臨這場難得而深具啟發性的夜晚。新書發表暨免費記憶體驗課程