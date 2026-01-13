上海大學特聘教授程恭讓受邀佛立門文教中心主講《金剛經》文字與義理新解專題講座

《金剛經》文字與義理新解專題講座

【舊金山 訊】上海大學文學院特聘教授、上海大學佛教思想史暨人間佛教學研究院院長程恭讓教授，應佛光山佛立門文教中心之邀，將於一月下旬主講《金剛經》專題講座。程教授將憑藉深厚的學術素養與多年研究成果，從文字學與義理層面，為大眾帶來《金剛經》的全新詮釋。

本次講座以「《金剛經》——文字、義理新解」為主題，將從經典原文出發，結合嚴謹的文字學考證與思想史脈絡，重新引領聽眾體會這部大乘佛教核心經典所蘊含的甚深智慧與當代意義。

程恭讓教授長期致力於佛教思想史、人間佛教及中國佛教經典現代詮釋之研究，學風嚴謹、視野宏闊。過去曾多次受邀於佛光山體系及相關學術場合，講授《阿含經》與人間佛教思想等重要議題，深獲學界與信眾肯定。此次講座將特別聚焦《金剛經》的文字結構、關鍵詞彙原義的辨析，以及義理層面的嶄新視角，協助聽眾突破既有理解框架，更深刻領悟「應無所住而生其心」的般若精髓。

講座資訊如下：

主題：《金剛經》——文字、義理新解

講師：程恭讓教授（上海大學特聘教授）

時間：

第一場：2026年1月24日（星期六）下午 2:00–3:30

第二場：2026年1月31日（星期六）下午 2:00–3:30

地點：佛光山佛立門文教中心（Fremont, California）

報名方式：請掃描活動海報 QR Code 或透過報名連結報名（名額有限，額滿為止）

本次講座適合對《金剛經》有興趣的各界人士參與，包括長期持誦者、佛學研究愛好者，以及希望從學術與修行雙重視角深入理解般若智慧的朋友。程教授將以深入淺出的方式，帶領聽眾重新發現這部「能斷金剛」般若經典在當代所展現的活潑生命力。

佛立門文教中心誠摯邀請十方善信與文化愛好者共襄盛舉，把握難得因緣，親近當代佛學名家風範，一同體證《金剛經》所揭示的「凡所有相，皆是虛妄」之究竟智慧，沐浴於般若法喜之中。

欲了解更多活動資訊，請洽佛光山佛立門文教中心，或留意中心官方公告。

報名連結：請參考活動海報 QR Code 或中心網站。