我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最高法院仍未宣判川普關稅案…今日你應知道5件事

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

上海大學特聘教授程恭讓受邀佛立門文教中心主講《金剛經》文字與義理新解專題講座

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
《金剛經》文字與義理新解專題講座
《金剛經》文字與義理新解專題講座

舊金山訊】上海大學文學院特聘教授、上海大學佛教思想史暨人間佛教學研究院院長程恭讓教授，應佛光山佛立門文教中心之邀，將於一月下旬主講《金剛經》專題講座。程教授將憑藉深厚的學術素養與多年研究成果，從文字學與義理層面，為大眾帶來《金剛經》的全新詮釋。

本次講座以「《金剛經》——文字、義理新解」為主題，將從經典原文出發，結合嚴謹的文字學考證與思想史脈絡，重新引領聽眾體會這部大乘佛教核心經典所蘊含的甚深智慧與當代意義。

程恭讓教授長期致力於佛教思想史、人間佛教及中國佛教經典現代詮釋之研究，學風嚴謹、視野宏闊。過去曾多次受邀於佛光山體系及相關學術場合，講授《阿含經》與人間佛教思想等重要議題，深獲學界與信眾肯定。此次講座將特別聚焦《金剛經》的文字結構、關鍵詞彙原義的辨析，以及義理層面的嶄新視角，協助聽眾突破既有理解框架，更深刻領悟「應無所住而生其心」的般若精髓。

講座資訊如下：

主題：《金剛經》——文字、義理新解

講師：程恭讓教授（上海大學特聘教授）

時間：

第一場：2026年1月24日（星期六）下午 2:00–3:30

第二場：2026年1月31日（星期六）下午 2:00–3:30

地點：佛光山佛立門文教中心（Fremont, California）

報名方式：請掃描活動海報 QR Code 或透過報名連結報名（名額有限，額滿為止）

本次講座適合對《金剛經》有興趣的各界人士參與，包括長期持誦者、佛學研究愛好者，以及希望從學術與修行雙重視角深入理解般若智慧的朋友。程教授將以深入淺出的方式，帶領聽眾重新發現這部「能斷金剛」般若經典在當代所展現的活潑生命力。

佛立門文教中心誠摯邀請十方善信與文化愛好者共襄盛舉，把握難得因緣，親近當代佛學名家風範，一同體證《金剛經》所揭示的「凡所有相，皆是虛妄」之究竟智慧，沐浴於般若法喜之中。

欲了解更多活動資訊，請洽佛光山佛立門文教中心，或留意中心官方公告。

報名連結：請參考活動海報 QR Code 或中心網站。

舊金山

上一則

北加灣區今年房地產市場 業者「謹慎樂觀」看好小幅成長

下一則

《一萬步的希望》舊金山灣區新書發表會

延伸閱讀

倫敦台北上海與洛杉磯同步展出 藍騎士藝術推出馬年特展「天馬」

倫敦台北上海與洛杉磯同步展出 藍騎士藝術推出馬年特展「天馬」
川普施壓 哈佛國際生仍創新高 凸顯聯邦嚴審效果有限 還看後續

川普施壓 哈佛國際生仍創新高 凸顯聯邦嚴審效果有限 還看後續
無懼川普打壓 哈佛國際生28%創新高

無懼川普打壓 哈佛國際生28%創新高
摩根大通招中英語人才 無需大學學歷

摩根大通招中英語人才 無需大學學歷
上海人演「老北京」？ 胡歌新劇「人間有味」引關注 網挺：寶總不會讓人失望

上海人演「老北京」？ 胡歌新劇「人間有味」引關注 網挺：寶總不會讓人失望

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
以人身威脅和暴力劫取加密貨幣近年來成為新興暴力犯罪類型。（示意圖，取自Pexels）

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

2026-01-11 01:20

超人氣

更多 >
全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命