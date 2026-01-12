麥當勞1月8日訂為「八分之一導師計劃日」 致敬世代員工成就與夢想
麥當勞將每年 1 月 8 日訂為「八分之一導師計劃日（1 in 8 Mentorship Day）」，向曾經或目前在麥當勞工作的無數員工致敬，表彰他們的卓越成就。您是否知道，在美國每八位民眾中，就有一位曾在麥當勞餐廳工作過？
麥當勞以首屆「八分之一日」揭開新年序幕，向數百萬歷任與現任員工致敬。七十多年來，這些員工始終是麥當勞餐廳以及其所屬社區不可或缺的核心力量。
在麥當勞大家庭中，員工們懷抱使命感投入工作，培養團隊合作精神、臨機應變能力，並以熱忱為顧客創造美味與溫馨兼具的用餐時刻。
「八分之一導師計劃」將透過 You Tune 系列報導，安排四位現任員工，與在各自領域卓然有成的麥當勞前員工展開一對一導師旅程，分享經驗、傳承精神，激發未來可能。
路易斯安那州紐奧良：
麥當勞最年輕的非裔女性加盟主之一、店主兼經營者 Jade Colin，指導現任麥當勞經理、同時懷抱創業夢想的 Justin Hicks，共同探索如何拓展事業版圖，並回饋城市商業社群。
加州洛杉磯：
米其林必比登推薦餐廳 Chifa 與 Arroz & Fun 主理人 John Liu（劉俊傑），與現任麥當勞經理、洛杉磯小型烘焙品牌創辦人 Abigail「Abby」Robles 以「傳承」為主題建立深厚連結。Abby 更擔任劉俊傑主廚於 Chifa 舉辦的「1 in 8」特別午宴副主廚，展現跨世代的專業交流。
威斯康辛州密爾瓦基市：
專注於創意敘事的時裝設計師兼造型師 Tamy Idrobo，與來自芝加哥、懷抱演員夢想的麥當勞 Crew 成員 Marie Perez 合作，探討彼此藝術創作歷程，並分享在 Crew 時期累積的共同經驗。
紐約皇后區：
職業 BMX 運動員暨創意總監 Nigel Sylvester，指導同樣出身皇后區的攝影師、現任 Crew 培訓師 Brijanna Crawford，深入解析其麥當勞周邊商品系列「本月最佳員工」的創作歷程，該系列靈感正是源自「八分之一」精神。
每一段故事都揭示了同樣強而有力的真理：當雄心壯志結合紮實技能與支持性的社群，可能性便無可限量。
麥當勞美國全國現場總監、同時也是「八分之一」社群成員的 Myra Doria 表示：「每個人都有夢想。我以成為麥當勞品牌的一份子為榮，正是因為『拱門與雄心』這樣的計畫，為員工提供追求理想的途徑。這些機會讓員工能與曾站在相同起點、如今卓然有成的校友連結，從而描繪更光明的未來。」
麥當勞美國公司每日為數百萬顧客提供以優質食材製作的多元化餐點。全美約 13,500 間門市中，95% 由獨立經營者擁有並營運。更多資訊請造訪 **www.mcdonalds.com**，並關注官方社群平台X、Instagram、TikTok 與 Facebook。
上一則
威善高參議員辦公室舉辦「New Spring 新春」藝術展慶祝農曆新年與馬年精神，1 月 22 日舉行開幕儀式
下一則
FB留言