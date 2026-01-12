麥當勞1月8日訂為「八分之一導師計劃日」　致敬世代員工成就與夢想

麥當勞「 八分之一導師計劃日」

麥當勞 將每年 1 月 8 日訂為「八分之一導師計劃日（1 in 8 Mentorship Day）」，向曾經或目前在麥當勞工作的無數員工致敬，表彰他們的卓越成就。您是否知道，在美國每八位民眾中，就有一位曾在麥當勞餐廳工作過？

麥當勞以首屆「八分之一日」揭開新年序幕，向數百萬歷任與現任員工致敬。七十多年來，這些員工始終是麥當勞餐廳以及其所屬社區不可或缺的核心力量。

在麥當勞大家庭中，員工們懷抱使命感投入工作，培養團隊合作精神、臨機應變能力，並以熱忱為顧客創造美味與溫馨兼具的用餐時刻。

「八分之一導師計劃」將透過 You Tune 系列報導，安排四位現任員工，與在各自領域卓然有成的麥當勞前員工展開一對一導師旅程，分享經驗、傳承精神，激發未來可能。

路易斯安那州紐奧良：

麥當勞最年輕的非裔女性加盟主之一、店主兼經營者 Jade Colin，指導現任麥當勞經理、同時懷抱創業夢想的 Justin Hicks，共同探索如何拓展事業版圖，並回饋城市商業社群。

加州洛杉磯 ：

米其林必比登推薦餐廳 Chifa 與 Arroz & Fun 主理人 John Liu（劉俊傑），與現任麥當勞經理、洛杉磯小型烘焙品牌創辦人 Abigail「Abby」Robles 以「傳承」為主題建立深厚連結。Abby 更擔任劉俊傑主廚於 Chifa 舉辦的「1 in 8」特別午宴副主廚，展現跨世代的專業交流。

威斯康辛州密爾瓦基市：

專注於創意敘事的時裝設計師兼造型師 Tamy Idrobo，與來自芝加哥、懷抱演員夢想的麥當勞 Crew 成員 Marie Perez 合作，探討彼此藝術創作歷程，並分享在 Crew 時期累積的共同經驗。

紐約皇后區 ：

職業 BMX 運動員暨創意總監 Nigel Sylvester，指導同樣出身皇后區的攝影師、現任 Crew 培訓師 Brijanna Crawford，深入解析其麥當勞周邊商品系列「本月最佳員工」的創作歷程，該系列靈感正是源自「八分之一」精神。

每一段故事都揭示了同樣強而有力的真理：當雄心壯志結合紮實技能與支持性的社群，可能性便無可限量。

麥當勞美國全國現場總監、同時也是「八分之一」社群成員的 Myra Doria 表示：「每個人都有夢想。我以成為麥當勞品牌的一份子為榮，正是因為『拱門與雄心』這樣的計畫，為員工提供追求理想的途徑。這些機會讓員工能與曾站在相同起點、如今卓然有成的校友連結，從而描繪更光明的未來。」