威善高參議員辦公室舉辦「New Spring 新春」藝術展慶祝農曆新年與馬年精神，1 月 22 日舉行開幕儀式

「New Spring 新春」藝術展

【舊金山訊】州州參議員 威善高（Scott Wiener）辦公室將於 1 月 22 日至 2 月 27 日 舉辦以農曆新年為主題的藝術展覽 「New Spring 新春」，並於 2026 年 1 月 22 日 舉行開幕儀式，邀請社區民眾共襄盛舉。

威善高表示，農曆新年對亞裔 移民社群，尤其是華人社區而言意義深遠，與家人團聚、共度新年是珍貴且重要的傳統禮俗。他指出，即將到來的 馬年象徵力量、向前、凝聚力、毅力與精神，在新年期間於其辦公室舉辦藝術作品展覽格外具有象徵意義，他十分期待與社區一同歡慶新春佳節。

「New Spring 新春」是一場慶祝農曆新年的聯合藝術展覽，由策展人 Joseph Abbati 精心策劃，匯聚來自灣區各地的亞裔美國藝術家及其他藝術創作者，透過藝術迎接嶄新的春天。

本次展覽將展出 20 多位藝術家的作品，涵蓋多元藝術媒介，從不同角度呈現農曆新年期間的文化傳統、生活樣貌，以及世代記憶與傳承，展現新年的價值、美感與馬年的精神意涵。策展人及多位參展藝術家將親臨開幕現場與來賓交流。

開幕當晚，威善高參議員及其辦公室團隊也將在場，提供選民服務與立法相關資訊，讓民眾更深入了解州政府資源。

活動 名額有限，需事先登記 方可入場。

「New Spring 新春」藝術展開幕儀式

日期：2026 年 1 月 22 日（星期四）

時間：下午 5:30 至 7:30

地點：加州 州參議員威善高地區辦公室

地址：455 Golden Gate Ave., Suite 14800, San Francisco

🔗 報名連結：

https://lcmspubcontact.lc.ca.gov/PublicLCMS/rsvp_const.php?dist=SD11&rsvpId=1449&bid=1520