華航攜手米其林一星 T+T 推出當代亞洲風味高空饗宴

舊金山訊
2026 年1月1日起，華航桃園出發飛往歐美及大洋洲的長程航班豪華商務艙，可享用與T+T聯名打造東南亞風味且融合台灣在地特色的高空饗宴。
【舊金山訊】中華航空攜手連續六年榮獲《台灣米其林指南》一星肯定的「T+T」當代亞洲料理餐廳，自 2026 年 1 月 1 日起，於台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等，推出全新聯名機上餐點。華航以 T+T 標誌性的多元亞洲風味為設計主軸，融合東南亞香料語彙與台灣在地特色，打造層次豐富的高空饗宴，讓旅客即使身處萬呎高空，也能展開一場當代亞洲風味的美食探索之旅。

T+T 餐廳以「Tapas × Tasting」為創作核心，透過法式料理技法為基礎，結合亞洲多元飲食文化，善用香料、酸度、發酵與風味層次的堆疊，形塑獨具辨識度的料理風格。其大膽而細膩的創作精神，正與華航致力為旅客打造優質餐飲體驗的理念不謀而合。本次合作歷經多輪試作與調整，從食材選用、風味設計到機上覆熱技術，皆由雙方團隊共同把關，成功將 Fine Dining 的精緻美學，轉化為三萬英尺高空專屬的星級饗宴。

此次聯名餐點中，豪華商務艙以 T+T 極具代表性的「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想，將台灣街邊小吃的日常情懷，昇華為令人驚喜的高空美味。整套餐點風味層次分明，包括酥香可口的主菜「麥片鱈魚佐綠胡椒醬汁」、清爽開胃的前菜「青木瓜沙拉佐干貝」、精緻小點「香草軟絲佐蓮霧」與「醃牛肉三明治」、溫潤安定的「瑤柱風味雞湯」，以及造型趣味十足的甜點「南洋咖啡達克瓦茲」，讓旅客在長途飛行中，也能享受近乎完整的 Fine Dining 餐桌體驗。

星級招牌「車輪餅」登機

豪華經濟艙同步嚐鮮

豪華經濟艙則獻上「紅咖哩炙烤雞腿佐雞油飯」，以香氣濃郁的特製雞油飯為基底，搭配外酥內嫩的炙烤雞腿，最後以紅咖哩的微辣與香料層次畫龍點睛；同時亦提供 T+T 招牌點心「玫瑰鴨松露車輪餅」，將旅客熟悉的台灣小吃，化作別具巧思的高空驚喜。

經濟艙主菜「黃咖哩嫩燒雞飯」，以特製雞油飯搭配燉煮入味的雞肉與黃咖哩，呈現跨文化交融的溫潤風味；前菜「青木瓜鳳梨沙拉」則以酸、甜、脆交織的口感喚醒味蕾，並貼心附上椰糖、檸檬與魚露三款泰式風味醬包，讓旅客依個人喜好自由調整酸甜鹹比例，展現華航機上餐飲的創新巧思。

華航持續將台灣餐飲創意推向國際舞台，過去已與頤宮、米香、雙月、陳耀訓麵包埠、法朋、陽明春天、小小樹食等眾多知名品牌合作，此次再度攜手 T+T，展現台灣當代料理的多元魅力。旅客可於班機起飛 24 小時前，透過華航官網預訂餐點，搶先體驗米其林星級品牌專為高空量身打造的美味創意。

