蓮生活佛新書幽靈怪談 西雅圖雷藏寺冬令送暖

蓮生活佛談到鬼怕五種人及開示楞嚴經

蓮生活佛於12月27日在西雅圖 雷藏寺舉行黃財神本尊法同修活動時，正式發布其第307本著作《幽靈怪談》。在本書序言中，蓮生活佛指出，自己身為金剛上師、真佛宗創辦人，深知佛家的心印、道家的口訣、密教的奧義，以及成佛作祖的內涵；對於世人所覺得深隱莫測的幽靈世界，也有清楚而透徹的認識。《幽靈怪談》一書，乍看之下似乎荒誕離奇，實則蘊含深刻道理，並非無稽之談。

蓮生活佛在序中表示：「有佛就有魔，有神就有鬼，有人就有靈」，這本是天經地義之事，就如同人站在陽光下，自然會映現影子。佛法所說的天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生六道輪迴，確實真實存在。一言一行、一事一物，皆有因果相隨，絲毫不爽。本書所記載的內容皆有事實根據，但為顧及他人隱私，書中一律隱去真實姓名。

在大雄寶殿的開示中，蓮生活佛進一步闡述「鬼怕五種人」：第一，鬼怕兇暴之人，因其兇氣逼人，鬼不敢近身；第二，鬼怕術士，因術士懂法術、會畫符，例如符令貼於門上，鬼便不敢進入；第三，鬼怕神明，因神明職司監察，能捉拿鬼魅；第四，鬼怕有福分之人，因福神護佑在側，鬼無法靠近；第五，鬼最怕有道德之人，因其身具正氣，鬼不敢欺侮。

然而，蓮生活佛也指出，再兇暴的人終有病弱之時，一旦氣勢衰退，鬼便可能趁虛而入；術士若法術不靈或道行不足，鬼自然無所畏懼；鬼若未作惡，也不怕神明捉拿；有福分之人，當福報享盡，福神離去，鬼亦可能作祟。唯有「有道德的人」，因其行事端正、心念純正、正氣長存，才是鬼永遠敬畏、不敢侵犯的對象。

書中亦提及「喪門吊客鬼」的事例。曾有一次重大火災，蓮生活佛入定觀察，見到上百位喪門吊客鬼在一旁歡喜跳躍，而人們卻奮力救火，形成強烈對比。災後統計，罹難者高達三十餘人。另有一次，蓮生活佛發現一名弟子身後長期跟隨著一隻喪門吊客鬼，心中十分憂心；後來某日發現鬼已不見，遂詢問該弟子修法是否有所改變。弟子回答，修法方式未變，只是雖不夠專心，卻加誦《地藏經》，每日誦念一品。由此可見，《地藏經》所具備的不可思議功德，足以令鬼物不得其便。

西雅圖雷藏寺秉持蓮生活佛的教導，長年推動慈善關懷，年年舉辦「冬令送暖」活動。今年自11月初起，即呼籲善信大德慷慨解囊，再加上兩場慈善園遊會，共募得美金25,000元。由住持蓮吟上師率領一行人，於12月23日前往捐贈予 Hopelink、Food Lifeline 及 Rainier Valley Food Bank 三個慈善機構。

捐贈當日，三處機構皆有眾多義工投入服務，其中不乏少男少女、青年與壯年人士，甚至可見十多歲的學童，以及白髮蒼蒼的長者，一同協力打包、搬運物資，場面溫馨感人。正如俗語所言：「德不孤，必有鄰」，善心人士攜老扶幼、踴躍加入義工行列，合力救助寒冬中亟待援助的弱勢民眾，匯聚成一股彌足珍貴的人間暖流。