文景假期帶您跨越三千年文明長河~一場走回歷史現場的中原文化尋根之旅

文景假期

16日深度文化行程開放預約，引領海外華人探尋中華文明精神底色

穿越中原大地，探尋中華文明的精神根源。文景假期近日正式發布一條橫跨山東、河南、山西三省的16日中原深度文化之旅，計畫於2026年5月6日首發。行程以「中原文化」為主軸，串聯孔廟、泰山、少林寺 、五台山、雲岡石窟等十餘處國家級文化遺產，被譽為「一場可觸摸的中華文明巡禮」，即日起開放預約。

高規格行程設計 深度體驗黃河文明精華

本次行程突破傳統觀光旅遊模式，採取全程無購物、包三餐、五星級住宿的高品質服務，強調文化沉浸與專業導覽。旅程將依序造訪青島老城區、曲阜孔廟、泰山登覽、濟南泉城、鄭州中原腹地、登封少林寺、洛陽龍門石窟、太原晉祠、五台佛國、大同雲岡石窟、平遙古城與壺口瀑布等地，幾乎囊括整個黃河流域最具代表性的文化地標。

「帶著問題走，帶著感動回」的文化溯源之旅

主辦單位指出，這不只是一趟走馬看花的旅遊行程，而是一場帶著思考出發的文化尋根之旅。行程中精心安排泰山封禪大典實景演出、少林功夫體驗、晉商文化探訪、石窟藝術深度講解等互動內容，並結合孔府家宴、洛陽水席、平遙傳統小吃等地方非遺餐飲，從視覺、聽覺到味覺，多層次展現中華文化的深厚底蘊。

全程由專業文化領隊陪同解說，住宿皆為當地高品質飯店，團費每人2,499美元。文景假期表示，希望帶領旅客走的不僅是一條地理路線，更是一條貫穿儒家思想、佛教文化、晉商精神與黃河文明的歷史脈絡。

除中原文化之旅外，文景假期亦同步推出多條2026年歐洲與世界經典行程。歐洲這片孕育千年文明的土地，以其獨特魅力持續吸引全球旅人。作為北美最大出境旅遊服務商之一，文景假期深耕市場25年，憑藉豐富經驗與優質服務，連續多年榮獲「最信得過、最受旅客歡迎旅行社」肯定。

西歐九國14日文化之旅 一次收藏歐洲精華

由資深旅遊專家精心規劃，融合歷史、藝術與美食三大元素。旅客將在羅浮宮欣賞《蒙娜麗莎》，於凡爾賽宮感受波旁王朝風華，在布魯塞爾大廣場體驗中世紀風情，並搭乘貢多拉穿梭威尼斯水城。行程特別安排四頓特色美食，包括巴黎百年老店蝸牛牛排 、科隆德式豬肘、托斯卡納T骨牛排與羅馬家常燉牛尾。

出發日期：2026年3月2日、4月16日，9月及10月亦有團期

團費：3,299美元起（包機票 ）

北歐五國＋愛沙尼亞11日純淨之旅

亮點為雙遊輪體驗：搭乘DFDS遊輪橫越卡特加特海峽，以及維京航線暢遊波羅的海。行程深入挪威松恩峽灣與哈當厄爾峽灣，並造訪塔林古城，一日之內體驗北歐與波羅的海文化交會。全程包含15頓特色正餐，呈現北歐飲食文化精髓。

出發日期：2026年5月8日

團費：3,699美元起（包機票）

其他熱門行程同步開放報名

埃及＋杜拜15日文明奇蹟之旅：1月8日、1月21日出發，3,399美元起（包機票）

希臘9日浪漫之旅：3月與5月多個出發日期關於文景假期

文景假期創立25年，始終堅持「品質與價值並重」的經營理念，結合「線上便捷預訂＋線下體驗服務」的創新模式，在美國、加拿大、澳洲與中國設有十餘家實體門市，每年服務數萬名旅客暢遊世界。

