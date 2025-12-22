美國太子行與員工跨海支援大埔災民　僑界企業伸手送暖

美國太子行支持CNSC年度食品派發活動，以行動幫助本地社區

香港 大埔日前發生五級火災，造成大量住戶受影響，災情牽動海外華人 社區的心。總部位於北加州的華人企業太子行近日表示，由太子行美國舊金山 總公司，以及中國、洛杉磯與紐約分公司全體員工共同捐出五萬多美元，折合約四十一萬港元，善款將用於支援受災家庭的緊急救援與後續重建，並協助居民進行災後心理輔導。

太子行表示，香港對許多僑胞而言承載著深厚的情感連結，儘管身在美國，仍希望透過實際行動向災區居民傳遞關懷。公司引用《箴言》三章二十七節：「你手若有行善的力量，不可推辭，就當向那應得的人施行」，形容此次捐助是海外華人愛心與責任的延伸。太子行並呼籲僑界與社區人士一同為受災者及其家屬祈禱，願安慰、醫治與平安臨到香港社群。

多年致力公益 從兒童福利到在地社區

太子行創辦人楊應瑞先生長年投入公益慈善工作，先後創立「美國慈親基金會」及「和平之君兒童福利院」，專為重度身心障礙兒童提供醫療照護與生活技能訓練，二十多年來服務人數達數百人，深獲社會肯定。

在美國本地，基金會每年向各慈善機構捐贈超過百萬美元的食品、飲料與善款，並與家庭輔導機構合作，提供家庭諮商與心理支持。疫情期間，基金會更與 SHP Christian Foundation 合作，捐贈兩百萬個口罩予有需要的民眾。近年來，太子行亦攜手舊金山 49 人隊支持的 Mobilize Love 計畫，在灣區提供流動理髮車服務，協助低收入家庭與兒童。

太子行表示，消費者購買的每一件產品，都是對公司持續投入弱勢社群工作的支持，也讓更多人因此蒙福。