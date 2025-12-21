東灣華人協會積極參與阿拉米達縣玩具與食品捐助活動

東灣華人協會捐助活動

聖誕佳節將至，12 月 11 日，東灣華人 協會組織當地居民，積極參與由阿拉米達縣（Alameda County）主管 David Haubert 主辦的年度「玩具與生活物資捐贈活動」。該活動旨在為阿拉米達縣低收入 家庭的兒童送上全新玩具及必要食品，讓孩子們在節日期間感受到社會的溫暖與關懷。

東灣華人協會成立於 2025 年初，自成立以來，已在社區成功舉辦多項文化交流活動，包括節慶慶祝、跨族裔社區互動及公益服務日等。同時，協會亦積極動員華裔 居民參與縣、市政府舉辦的各類大型社會活動，鼓勵大家融入社區、服務社區、回饋社區。本次參與阿拉米達縣捐贈活動，正是協會持續推動社區參與的重要行動之一。

活動當天，來自阿拉米達縣各族裔的居民齊聚一堂，在溫馨的節日氣氛中攜手為弱勢家庭伸出援手。David Haubert 主管多年來持續發起並主辦此項公益捐助活動，已成為當地極具意義的節日傳統。透過多元社區的共同努力，預計將有上千戶低收入家庭在節日期間獲得實質協助。

今年，東灣華人協會特別組織超過 30 位居民與青年學生共同參與，並捐贈多箱生活物資與玩具，成為現場最大捐助團隊之一，展現華人社區的凝聚力與愛心。協會會長 Susan Tang 在活動中表示：「東灣華人協會的重要目標之一，就是帶領更多華裔家庭走入主流社會，與各族裔鄰里攜手合作，共同打造更有溫度、更加包容的社區。透過參與公益活動，我們希望展現華人社區的關懷精神與正向力量。」

多位參與居民也表示，此次活動不僅讓他們深刻體會社區互助的意義，也進一步加深華人社區與當地主流社會的連結。特別是青年學生，親身感受到助人的喜悅與成就感，收穫良多。許多參與者表示，未來將持續投入志願服務，讓社區公益的精神得以延續。

東灣華人協會未來將持續秉持「服務社區、傳遞關愛、促進多元文化交流」的宗旨，鼓勵更多華人家庭積極參與各項公益與公共事務，為社區在節日與日常生活中帶來更多溫暖與光亮。