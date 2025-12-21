我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持儀式

CBS「60分鐘」揭監獄內幕播出前遭撤…今日你應知道5件事

東灣華人協會積極參與阿拉米達縣玩具與食品捐助活動

工商訊
東灣華人協會捐助活動
東灣華人協會捐助活動

聖誕佳節將至，12 月 11 日，東灣華人協會組織當地居民，積極參與由阿拉米達縣（Alameda County）主管 David Haubert 主辦的年度「玩具與生活物資捐贈活動」。該活動旨在為阿拉米達縣低收入家庭的兒童送上全新玩具及必要食品，讓孩子們在節日期間感受到社會的溫暖與關懷。

東灣華人協會成立於 2025 年初，自成立以來，已在社區成功舉辦多項文化交流活動，包括節慶慶祝、跨族裔社區互動及公益服務日等。同時，協會亦積極動員華裔居民參與縣、市政府舉辦的各類大型社會活動，鼓勵大家融入社區、服務社區、回饋社區。本次參與阿拉米達縣捐贈活動，正是協會持續推動社區參與的重要行動之一。

活動當天，來自阿拉米達縣各族裔的居民齊聚一堂，在溫馨的節日氣氛中攜手為弱勢家庭伸出援手。David Haubert 主管多年來持續發起並主辦此項公益捐助活動，已成為當地極具意義的節日傳統。透過多元社區的共同努力，預計將有上千戶低收入家庭在節日期間獲得實質協助。

今年，東灣華人協會特別組織超過 30 位居民與青年學生共同參與，並捐贈多箱生活物資與玩具，成為現場最大捐助團隊之一，展現華人社區的凝聚力與愛心。協會會長 Susan Tang 在活動中表示：「東灣華人協會的重要目標之一，就是帶領更多華裔家庭走入主流社會，與各族裔鄰里攜手合作，共同打造更有溫度、更加包容的社區。透過參與公益活動，我們希望展現華人社區的關懷精神與正向力量。」

多位參與居民也表示，此次活動不僅讓他們深刻體會社區互助的意義，也進一步加深華人社區與當地主流社會的連結。特別是青年學生，親身感受到助人的喜悅與成就感，收穫良多。許多參與者表示，未來將持續投入志願服務，讓社區公益的精神得以延續。

東灣華人協會未來將持續秉持「服務社區、傳遞關愛、促進多元文化交流」的宗旨，鼓勵更多華人家庭積極參與各項公益與公共事務，為社區在節日與日常生活中帶來更多溫暖與光亮。

華人 低收入 華裔

上一則

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

下一則

舊金山全市大規模停電　市府籲居民避免非必要外出

延伸閱讀

賠住宅意外受損 華人與HOA糾紛

賠住宅意外受損 華人與HOA糾紛
庫卡蒙加牧場市計畫擴大興建高密度住宅 居民不滿

庫卡蒙加牧場市計畫擴大興建高密度住宅 居民不滿
州參議員劉醇逸、武術學校皇后區玩具募捐 關懷軍人家庭

州參議員劉醇逸、武術學校皇后區玩具募捐 關懷軍人家庭
三江公所捐款6非營利組織 助力華人社區幫扶事業

三江公所捐款6非營利組織 助力華人社區幫扶事業
研發救援無人機軟體 東灣高中生獲獎

研發救援無人機軟體 東灣高中生獲獎

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達