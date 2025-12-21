「天河大賭場」喜迎2026新年來臨 冰火主題歡慶跨年倒數夜節慶奬賞活動繼續火熱進行

我的頻道

Elk Grove, CA –「天河大賭場」將於12月31日（星期三）舉辦跨年倒數夜活動，以「冰火」為主題歡慶2026年新年的來臨。賓客可免費欣賞馬戲團形式的精彩娛樂表演、現場DJ演出，以及遍佈全場的多個節慶攝影熱點，供打卡留念。當晚的慶祝活動，亦為「天河大賭場」正在進行中的總值45萬美元獎賞推廣活動增添熱鬧氣氛，包括最引人注目的20萬美元賭桌遊戲專屬BMW豪華名車送大禮，以及25萬美元假日現金配對大獎賞。

大除夕夜冰火主題慶祝活動燃亮12月31日

「天河大賭場」的冰火主題慶祝活動將於12月31日（星期三）晚上9時正式啟動，為全場賓客帶來多元化的娛樂體驗。

馬戲團形式的表演者將駐守賭場多個地點，除了帶來精彩演出，亦會與賓客近距離互動，共同迎接新年的到來。現場兩位DJ主播將於晚上9時至凌晨1時同步登場，分別在不同地點提供娛樂節目：DJ Joseph One 將於 32 Brews Street 演出，而 Lady Char 則會在 Rock Bar 與賓客見面。

喜愛拍照打卡的賓客，可前往賭場東南方兩個入口特別設置的冰火主題背景自拍站，留影紀念當晚的熱鬧氣氛。隨著倒數迎接2026年的時刻臨近，賭場多個地點亦將免費派送派對紀念品，將跨年氣氛推向最高潮。當晚所有慶祝活動均無須購票或訂座，「天河貴賓會員卡」會員及所有來賓皆可毋須額外消費，即可盡情享受大除夕夜的各項娛樂節目。

節慶推廣活動12月持續火熱進行

總值20萬美元的賭桌遊戲專屬BMW豪華名車送大禮活動，將持續於每逢星期五舉行，直至12月26日。每個星期五晚上8時至10時，現場均會送出 Free Play 獎賞，並保證有幸運兒可入圍12月26日的BMW壓軸大抽獎。

「天河貴賓會員卡」會員只需在賭桌遊戲中取得一手符合資格的牌局，即可獲得抽獎資格；而於星期一及星期二取得符合資格牌局的玩家，更可獲得雙倍抽獎資格，大幅提高中獎機會。

總值25萬美元的假日現金配對活動，將於指定星期六舉行，直至12月20日，活動時間為晚上7時至10時，每30分鐘抽出一位幸運得獎者。當晚最高潮的時刻為晚上10時，將抽出最後一位中獎者參加假日現金配對遊戲，有機會贏取由2,500美元至50,000美元不等的現金獎金。

「天河貴賓會員卡」會員每日使用貴賓卡遊玩老虎機或賭桌遊戲即可獲得抽獎資格；玩家只需於推廣亭刷卡，即可獲得每日一次免費抽獎機會。此外，每逢星期二累積達100個級別積分，更可額外獲得100次抽獎機會。

賓客必須成為「天河貴賓會員卡」會員且年滿21歲，方可參加以上推廣活動。有關推廣活動詳情、賭桌遊戲符合資格牌局清單及抽獎時間表，請瀏覽 **www.SkyRiver.com**。

「天河貴賓會員卡」

「天河貴賓會員卡」是北加州眾多賭場中，融合高科技的貴賓會員獎勵計劃之一，讓會員即使無須攜帶實體貴賓卡或現金，也能輕鬆暢玩。「天河貴賓會員卡」是累積積分、享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可兌換 Free Play 或用於餐飲消費。歡迎親臨「天河貴賓會員」俱樂部或賭場內各推廣亭登記成為會員，即可即時獲得當天25個級別積分作為開戶獎賞，並有機會獲得高達2,500美元的老虎機 Free Play。

「天河大賭場」優質吃喝玩樂新熱點

「天河大賭場」為威爾頓部落（Wilton Rancheria）與 Boyd Gaming 公司攜手合作項目，由 Boyd Gaming 負責承建及營運管理。賭場於2022年8月正式開業，提供約100,000平方呎的博彩娛樂空間，設有2,190部熱門老虎機、82張桌面遊戲檯，以及18家中西式餐廳與美食廣場。

賭場的正式擴建計劃包括：一座可容納1,600輛車的多層停車場、擴建的博彩娛樂區、一間擁有300間客房的高級酒店，以及日間水療中心與髮廊、戶外游泳池，和一個多功能活動與娛樂場地。

如欲了解賭場或未來擴建計劃的更多詳情，請瀏覽 **www.SkyRiver.com**。

跨年 加州 北加

