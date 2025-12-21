發掘孩子眼中的中華文化之美——「歡迎來到中華文化公園」兒童繪畫比賽熱烈開跑
你可知道，在美國加州聖荷西（San Jose），
座落著一座充滿東方文化底蘊的中華文化公園（Chinese Cultural Garden）？
中華文化公園融合了傳統中式園林美學與深厚的人文精神，園內可見飛簷翹角的中式建築、象徵吉祥寓意的石雕與亭台樓閣，步道蜿蜒於綠蔭與水景之間，營造出寧靜雅致、遠離塵囂的氛圍。公園中多處設有紀念碑與文化地標，記錄著華人移民在美國的奮鬥歷史與對社會的貢獻，兼具文化教育、歷史傳承與公共藝術的意義。
多年來，中華文化公園不僅是灣區民眾休憩賞景的好去處，更是華人社區舉辦文化活動、節慶慶典與世代交流的重要場域，被視為灣區珍貴的文化瑰寶。
為了讓更多孩子認識並親近中華文化，聖荷西市政府（City of San Jose）與華美傳統基金會攜手合作，特別舉辦 「兒童繪畫比賽」，邀請孩子們以畫筆描繪心目中的中華文化公園，從藝術中體會文化之美。
🎨 活動資訊
比賽期間：即日起至 2026 年 2 月 15 日
比賽主題：
Welcome to the Chinese Cultural Garden
參賽對象：歡迎灣區所有族裔兒童與青少年學生參加（詳情請見簡章）
🏆 獎勵內容：
現金獎金
由聖荷西市政府頒發之表揚證書
📄 報名與簡章：
比賽簡章：
https://drive.google.com/file/d/1VssBZiiQqc1nk7lN9gkIXMPoQ_EZgYMO/view?usp=sharing
線上報名連結：
https://forms.gle/xuS3jKs8jr8GNz5B9
本次比賽不僅是一場藝術創作的展現，更是一個讓下一代認識中華文化、傳承文化精神的重要機會。
獎金豐富、意義深遠，誠摯歡迎灣區家庭踴躍報名參加！
