Cupertino 外灘18號餐廳 迎聖誕賀新年特大酬賓活動 已盛大展開12月25日及1月1日照常營業 歡迎闔府光臨 共慶佳節賀團圓

工商訊
紅燒獅子頭
紅燒獅子頭

長久以來，庫市「外灘18號餐廳」一直廣受老饕們的喜愛，主要是該店堅持傳統烹調，用料講究，特別禮聘滬菜名廚親自主理廚政，如果您懷念濃油赤醬的上海美食佳餚，此地絕對是您的首選。

每年為了慶祝聖誕、新年兩個重要節日的到來，所推出的「特大優惠」活動，今年也不例外，優惠之大，尤勝以往，為了陪大家過節，12月25日及1月1日兩天照常營業，歡迎舊雨新知即早預約訂席。

2025 年年終特大優恵活動一：

凡周一周五上午11時30 分前往用餐者，堂食滿50 元以上，一律贈送黑松露包子、招牌餃子及甜品一份。您如果吃過「外灘18號」的「黑松露鮮肉包」，一定會驚豔於它那鬆軟的外皮及肉汁豐盈的內餡。這裡不賣冷凍和隔夜的包子，每只包子都是由師傅們當天現撖現做，新鮮看的見。現在無論您有沒有點，這個時間段都可以免費品嚐。

年終特大優惠活動二：

即日起凡堂食用餐$50 以上，來就送黑松露鮮肉包。每桌一人一個。頂級食材黑松露加鮮肉，一口一個香。（本優惠不得和其他優惠案合用）

年終特大優惠三：

即日起凡堂食消費滿$50 以上，即贈招牌鮮肉餃一籠外灘18號餐廳的鮮肉餃，皮薄餡足汁水多，讓人吃的停不下來。（本優惠亦不得和其他優惠案合用）

年終特大優惠四：

不論您消費金額多寡，堂食用餐一律贈送，精美甜品或酒釀湯圓一份。

「外灘18號」餐廳，每日供應上海經典本幫菜及弄堂麵食，道道正宗美味，計有紅燒划水、鬆鼠桂魚、百葉結紅燒肉、水晶蝦仁、江南第一蹄、紅燒/ 蟹粉獅子頭、椒鹽排條醃篤鮮、紅燒肉鵪鶉蛋、梅乾菜扣肉、苔條魚片、避風塘大蝦、排骨年糕、響油膳糊、三鮮老油條、大閘蟹年糕、上海鹹肉菜飯、蔥油拌麵、上海炒年糕、上海粗炒麪等….

每天上午10時至下午2時30 分，「外灘18號」餐廳還供應台式及北方早點，有每日現磨有機甜/ 鹹豆漿、油條、甜/ 鹹飯糰、、 鮮肉小餛飩、小籠包、薺菜大餛飩、 韮菜盒子、糯米燒賣、牛肉捲餅、蔥油餅、紅燒牛肉麵、陽春麵、各式澆頭麵…. 等等。

中午為方便上班族，忙碌的行程，日日供應「商業午餐」，葷素搭配，營養美味，菜式繁多，任君挑選。

為了迎接連續假期的到來，餐廳敬備2個大型貴賓廳，最適合佳節家庭聚餐、公司尾牙及商務聚會使用，敬備高級卡拉OK點唱設備，無低消無限歡唱。請事先電話預約。

餐廳7日營業

周一至周五

上午10時至下午2時30 分

下午4時30分至晚間9時

周六

上午10時至晚間9時

周日

上午10時至下午8時30分

地址：19634 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA

洽詢及訂位專線：408-255-1288

水晶蝦仁
水晶蝦仁
北方早點
北方早點
蔥油拌麵
蔥油拌麵

餃子

