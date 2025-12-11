綠健飲——全方位提升免疫力

綠健飲

近年來，各種傳染病接連爆發，從瘋牛病、禽流感 等病毒在亞洲、歐洲乃至全球肆虐，到現今冠狀病毒再次威脅世界，對人類生命健康造成極大衝擊。面對病毒，有效藥物仍然有限，但自古以來，人類一直具備與病毒、細菌對抗的基本能力——免疫力 。

美國綠健公司的「綠健飲」自問世以來，深受北美、香港、台灣及東南亞 眾多飲用者的高度讚譽，正因其能從根本調理人體免疫系統，使免疫功能維持在最佳平衡狀態，並大幅提升人體的抗病能力，讓身體保持更佳的防禦狀態。

美國綠健有限公司成立於 1992 年，是一家專門研究與生產保健飲品的公司。旗下產品「綠健飲」已有三十多年歷史，由多位專家教授經過長期研究與科學論證，精選多種天然植物，以嚴謹配方並採用美國高科技技術精煉製成。

「綠健飲」是一款高效的免疫調節飲品，其最大突破在於能協助人體維持正常且均衡的免疫力。醫學實驗顯示，綠健飲能促進人體自然殺傷細胞（NK細胞）及淋巴介素活化的殺傷細胞（LAK細胞）的數量與活性，並有助於保護與強化白血球系統，平衡體液免疫與細胞免疫功能，使人體免疫力維持在理想狀態，達到強身健體的目的。

垂詢電話：206-623-2577

公司網址：www.greenland-usa.com