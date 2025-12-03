迎聖誕賀新年 年度最大酬賓員活動 已盛大展開送、送、送、歡迎把握酬賓良機 親自來品嚐這來自上海外灘的好味道

招牌餃子

迎聖誕賀新年，年度最大酬賓員活動 已盛大展開，送、送、送、歡迎把握酬賓良機（優惠期至12/31/25 止）

走進「外灘18號餐廳」，除了裝潢雅緻的餐廳氛圍外，最吸引眼球的，莫過於那透明的櫉窗內，點心師傅精湛的手藝了，這裡不賣冷凍和隔夜的包子，每天都是由師傅們現撖現做，新鮮看的見。

您如果吃過「外灘18號」的包子，一定為它的鬆軟的外皮及爆汁的內餡驚豔不已。尤其用材講究的「黑松露鮮肉包」。現在無論您有沒有點，店家都決定免費請您品嚐。

即日起凡堂食用餐，來就送黑松露鮮肉包，每桌一人一個。頂級食材黑松露加鮮肉，一口一個香。（本優惠不得和其他優惠案合用）

說到麵點，該店的招牌鮮肉餃，也是饕客最愛，即日起凡堂食消費滿$50 以上，即贈招牌鮮肉餃一籠。外灘18號餐廳的鮮肉餃，皮薄餡足汁水多，讓人吃的停不下來。（本優惠亦不得和其他優惠案合用）

另外不論您消費金額多寡，堂食用餐一律贈送，精美甜品或酒釀湯圓一份，最驚喜的佳節特大優惠，也是破紀錄的盛事，那就是即日起凡於每日上午11時30 分前往堂食用餐者的嘉賓，堂食滿50 元以上，一律贈送，黑松露包子、招牌餃子 及甜品。送、送、送，「外灘18號餐廳」 感謝大家熱烈的支持，以實際回饋行動，提早向大家賀節。

灣區 的冬季已悄悄的來臨，尤其是嚴寒的清晨時光，霧氣未散，氣溫驟降，這個時候，您會不會懷念起老家那些冒著鍋氣，熱騰騰的早餐？

「外灘18號」體諒您的思鄉情懐，每日上午10時至下午2時30 分，供應台式及北方早點，種類繁多。有每日現磨有機甜/ 鹹豆漿、油條、甜/ 鹹飯糰、 鮮肉小餛飩、小籠包、薺菜大餛飩、 韮菜盒子、糯米燒賣、牛肉捲餅、蔥油餅、紅燒牛肉麵、陽春麵、各式澆頭麵…. 等等，嚴寒的冬日清晨，來一碗豆漿，配上一份家鄉味十足的點心，開始您元氣滿滿的一天。

為了迎接連續假期的到來，餐廳敬備2個大型貴賓廳，最適合佳節家庭聚餐、公司尾牙及商務聚會使用，敬備高級卡拉OK點唱設備，無低消無限歡唱。請事先電話預約。

為了方便大眾，「外灘18號」也提供3哩之內，提供免費到府送餐服務

餐廳7日營業，

周一至周五，上午10時至下午2時30 分、下午4時30分至晚間9時

周六，上午10時至晚間9時

周日，上午10時至下午8時30分

地址：19634 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA