新年新計劃 加入安樂居（ On Lok ） PACE （長者全面護理計劃）幫助您安享晚年 請即刻打電話洽詢詳情

安樂居 On Lok

安樂居（ON LOK）的「長者全面護理計畫」（PACE）創立於1971年，乃全國首創的一項優質服務。是一項專為長者開設的全面醫療保健計畫，它將許多醫療服務整合在一起，如：聽力、眼科、牙科、足科和其他專科等。中心特約醫師們會定期前往各中心看診，會員可以就近前往安樂居分中心就診，進行物理治療、並約見社工，比較大醫院的診療方式，無疑方便許多。

除了看醫生外，安樂居尚聘有專業營養師，會針對每位會員量身訂做營養餐。因為食物可以影響健康，尤其是對於患有糖尿病、高血壓等健康狀況的會員，營養師會在研究不同會員病例後，量身定做適合的健康飲食。

如果會員需要緊急服務，安樂居也有24小時熱線。此外，安樂居還有上門照顧長者的家居護理，提醒長者吃藥、打掃房間等服務。

超過一半的安樂居主診醫師擁有老年醫學的高級培訓，在美國類似的醫療機構首屈一指。他們曾在耶魯大學 （Yale）、舊金山加州大學 （UCSF）、史丹福大學（Stanford）、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins）和布朗大學（Brown）等全美頂尖學府接受醫學培訓。學經歷豐富值得信賴。

相較於其他日間護理中心，有的可能不包含醫療、有的則沒有自己的家居護理員，而這些服務安樂居則全部提供。為了方便長者出行，安樂居也提供專車接送，早上到府接長者，下午再將他們安全送回家。豐富的日間活動安排，減輕了兒女照顧的負擔。晚上回家和家人歡聚，盡享身心健康的退休生活。

有意申請加入安樂居PACE 計畫的長者，只要年齡滿55歲以上，居住在舊金山縣、佛利蒙、聯合市、聖荷西的地區，均可提出申請。安樂居在接到申請書後，會先做一個評估，通過評估後，再經過州府審核，即可加入，簡單便捷。

除了接受白卡和紅藍白, 也致力幫助有興趣的長者申請加入。

安樂居目前在灣區的有多家日間護理中心為居住在舊金山、佛利蒙、聯合城、紐華克以及聖塔克拉拉縣的長者，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務，有興趣的長輩，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報每周四B1 廣告上的二維條碼查詢詳情。