貴騰賭場夏日歡樂活動夏日浪花輪轉大贈送 朱咪咪與葉振棠現場演唱會

貴騰賭場

整個六月，來貴騰賭場大酒店享受夏日狂歡，參加精彩演唱會、豐富抽獎活動及幸運贏獎機會。

即日起至6月28日，每週六晚上7點至11點，參加超過$300,000的夏日浪花輪轉大贈送活動。

每週六晚上11點，一位幸運兒可贏取刺激的夏日玩物，包括：Can-Am® Maverick X3 越野車、Harley-Davidson® Breakout® 電單車、Evolution® D5-Ranger 高爾夫球車或兩台 Yamaha Waverunners® 水上電單車連拖車！此外，每週六另有24位幸運兒可贏得最高$5,000免費老虎機遊戲獎賞！

即日起至6月28日止，每週六下午3點至7點參加活動，可獲得5倍抽獎券額外獎賞。每週四下午3點至8點，參加夏日轉轉樂老虎機大賽，爭奪高達$15,000現金頭獎！每場大賽保證有50位獲獎者。所有貴騰獎賞卡會員皆可免費參加一次比賽。FORTUNE級別會員贏家可獲雙倍獎金，ROYALTY及CHAIRMAN級別會員則可獲三倍獎金！

貴騰賭場大酒店為您帶來精彩亞洲娛樂節目！

星期六，6月28日 — 朱咪咪 & 葉振棠 火熱夏日歡樂演唱會，來自馬來西亞、橫跨歌唱、影視舞台40年的香港 明星朱咪咪，以其招牌式的幽默與迷人嗓音登上貴騰舞台。她將與粵語流行音樂傳奇人物葉振棠再度合體演出，繼上次售罄演出後重返貴騰，帶來一夜的音樂與回憶！

星期五，9月12日 — Jimmy O’Yang Big & Tall 巡演，Jimmy O. Yang，知名脫口秀演員與影星，以《瘋狂亞洲富豪》、《矽谷 群瞎傳》及 Hulu 即將推出的影集《Interior Chinatown》廣為人知，本次將帶來他第三次也是規模最大的巡演，曾多次於大型場館售罄。千萬別錯過這場充滿歡笑的夜晚！

關於貴騰賭場大酒店

貴騰賭場大酒店位於加州 Rohnert Park，是北加州首屈一指的娛樂、美食與博彩勝地。度假村擁有豪華氛圍和世界級設施，提供多樣化的餐廳、酒吧、遊戲選擇和現場娛樂表演。無論是刺激的博彩體驗、高端餐飲，還是放鬆身心的水療服務，貴騰賭場大酒店都能滿足您的所有需求，讓賓客盡享興奮與放鬆的完美結合。

※ 度假村僅限 21 歲及以上賓客進入。