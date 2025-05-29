呼吸的奧秘 紓解壓力和負面情緒 改善睡眠提升免疫力

生活的藝術

五月的亞裔文化月和心理衛生健康月雖然即將結束，對灣區華人 心理情緒健康的關注仍在繼續。 生活的藝術基金會灣區華人分會將在本月底與六月初開展兩場免費的呼吸靜心體驗課，為灣區華人的健康快樂助力。

生活的藝術基金會由國際人道主義者與和平大使古儒吉(Gurudev Sri Sri Ravi Shankar) 創建於1981年，是國際性的人文，教育的非盈利性組織。44年來，基金會秉承著“建立一個無壓力，無暴力的社會”的宗旨，在世界180個國家教授瑜伽、呼吸和靜心技巧，幫助個人找回健康、快樂和內心的平靜，並以這內在的和平創造外在社區的和平與和諧。 在北美，生活的藝術有為退伍軍人，囚犯，Google, Cisco等公司高企員工，醫療工作人員，公校學生，及145所大學的學生的特設課程，也有為普通大眾開設的課程。 課程核心是基於實踐認證的”淨化呼吸法“。 耶魯大學和哈佛商業評論在2020年先後對淨化呼吸法做了科研報導。 研究發現，淨化呼吸法是對整體心理健康 最有益的訓練。 參加呼吸訓練營後，大學生們反應在憂鬱、壓力、心理健康、正念、積極情緒及社交連結等方面均有明顯改善。 其它獨立科研報告顯示，練習淨化呼吸法的人，在深層睡眠（第3與第4階段）中的時間是同齡對照組的約三倍。 在減輕重度憂鬱症的緩解率上，淨化呼吸法與抗憂鬱藥物治療1個月的效果相當，且無任何副作用。41%的廣泛性焦慮症患者在練習呼吸法四週後感到極大的緩解。

5月31日週六下午2點，生活的藝術將在位於佛利蒙市的生活的藝術中心(704 Mowry Avenue) 為華人開設呼吸靜心體驗。6月8日週日下午2點的第二場是家長專場，將在聖荷西市的LingoAce中心 (1025 S. De Anza Blvd.) 舉辦，專門為家長們介紹如何用簡單的呼吸法幫助孩子舒緩壓力，提高注意力。這兩場活動均為七月獨立日週末將在San Jose Convention Center舉辦的生活的藝術健康快樂週做序曲。 可通過linktr.ee/aolhuaren鏈接選擇報名。 諮詢致電415-420-2673。