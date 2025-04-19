慈善素食饗宴 世界日報舊金山社與美亞婦聯合辦

素食菜色

一場別開生面的籌款活動即將於本月4月26日 (星期六) 在中半島密爾布雷市 (Millbrae) 康樂中心盛大舉行。這次活動的特色是以全素食為主題，以米其林式的餐飲級別招待出席宴會的善長人翁，在灣區 是絕無緊有！世界日報 聯合非牟利機構美亞婦聯 (AAWA) 舉辦這次慈善活動，目的是為了關懷社會弱勢族群，主要是針對自閉症兒童，希望透過媒體的影響力，呼籲社會對患有自閉症的兒童多點關懷。這次活動的受惠機構包括華人 特殊兒童之友(Friends of Children with Special Needs 及兒童健康成長公益基金會(Cogleap Foundation) 。

主辦單位表示，這是首場融合素食文化推廣與慈善互助的宴會，旨在透過健康飲食提升大眾的健康意識。隨著生活品質的不斷提昇，越來越多人受到健康飲食趨勢的影響，大眾對飲食均衡意識提昇了，注意到醫生和營養師提倡多吃蔬果，以植物性食物取代肉類的許多好處。在需求大增的市場影響下，有許多餐飲業者特別為素食人士增加提供素食品的選項，這令純素食者們的選擇也越來越多，為這一特定的飲食潮流大開方便之門。

宴會以素食菜單為主題，除了有健康的意義外，希望給大眾感受到素菜的美味及如何成為餐桌上的亮點。宴會將由專業素食名廚精心設計並烹飪多道色香味俱全、營養均衡的素食料理。為了辦好這塲不一樣的美食饗宴，灣區多家餐飲業及食品供應商參與菜單的出品設計，包括鯉魚門海鮮茶寮及專門供應素食的飲食機構慧膳坊素食、VEGEFARM、Heartland ORGANIC & Natural Food、La Petite Camille 等均大力支持及參與。另外，臺灣青年素食達人出品的善良肉圓也將從臺灣空運來灣區，首次登陸美國，為素食宴會給力。宴會將提供12款精緻的素食佳餚，包括三道餐前小食、翅湯羹、善良肉圓、三款主食，還有杏仁茶及三款甜點，務求令慈善家們大快朵頤。其它贊助公司包括：EAST STAR BUILDING SUPPLY、GENIUS LEARNING 、愛之星ISEGSTAR 營養專家、佛光山、BWNC、NEW BROADWAY BISTRO 、太子牌、天地壹號蘋果醋、歡喜心集JOYHEART 、Bayarea Gourmets、UMAMI SAUCE、Sharetea 等聯合贊助。

4月26日素食品饗宴，除了精緻美饌，活動還安排了多項精彩節目，包括晚禮服沙龍攝影、青少年才藝表演、慈善家舞台秀、拉丁舞等跨界藝術體驗，務求為參與者帶來視覺與文化的雙重體驗。活動將於下午4時開始舉行露天音樂酒會，供應多款精緻素食小吃及紅酒等飲品，現場還有二手名牌衣服義賣，VEGEFARM公司素食義賣等。旅美著名人像攝影師劉方將為特別嘉賓拍攝沙龍照等豐富節目。正式宴會將於晚上7時開始，活動地址：477 Lincoln Cir, Millbrae, CA 94030。有興趣一起體驗這場充滿愛與溫暖的慈善盛會的公司或個人，歡迎參加。訂座請電： (650)-259-2043 或網上購票：Vegetarian Charity Banquet Registration, Sat, Apr 26, 2025 at 4:00 PM | Eventbrite