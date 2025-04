慈善素食饗宴 世界日報舊金山社與美亞婦聯合辦

素食菜色

一場別開生面的籌款活動即將於本月4月26日 (星期六) 在中半島密爾布雷市 (Millbrae) 康樂中心盛大舉行。這次活動的特色是以全素食為主題,以米其林式的餐飲級別招待出席宴會的善長人翁,在灣區 是絕無緊有!世界日報 聯合非牟利機構美亞婦聯 (AAWA) 舉辦這次慈善活動,目的是為了關懷社會弱勢族群,主要是針對自閉症兒童,希望透過媒體的影響力,呼籲社會對患有自閉症的兒童多點關懷。這次活動的受惠機構包括華人 特殊兒童之友(Friends of Children with Special Needs 及兒童健康成長公益基金會(Cogleap Foundation) 。

主辦單位表示,這是首場融合素食文化推廣與慈善互助的宴會,旨在透過健康飲食提升大眾的健康意識。隨著生活品質的不斷提昇,越來越多人受到健康飲食趨勢的影響,大眾對飲食均衡意識提昇了,注意到醫生和營養師提倡多吃蔬果,以植物性食物取代肉類的許多好處。在需求大增的市場影響下,有許多餐飲業者特別為素食人士增加提供素食品的選項,這令純素食者們的選擇也越來越多,為這一特定的飲食潮流大開方便之門。

宴會以素食菜單為主題,除了有健康的意義外,希望給大眾感受到素菜的美味及如何成為餐桌上的亮點。宴會將由專業素食名廚精心設計並烹飪多道色香味俱全、營養均衡的素食料理。為了辦好這塲不一樣的美食饗宴,灣區多家餐飲業及食品供應商參與菜單的出品設計,包括鯉魚門海鮮茶寮及專門供應素食的飲食機構慧膳坊素食、VEGEFARM、Heartland ORGANIC & Natural Food、La Petite Camille 等均大力支持及參與。另外,臺灣青年素食達人出品的善良肉圓也將從臺灣空運來灣區,首次登陸美國,為素食宴會給力。宴會將提供12款精緻的素食佳餚,包括三道餐前小食、翅湯羹、善良肉圓、三款主食,還有杏仁茶及三款甜點,務求令慈善家們大快朵頤。其它贊助公司包括:EAST STAR BUILDING SUPPLY、GENIUS LEARNING 、愛之星ISEGSTAR 營養專家、佛光山、BWNC、NEW BROADWAY BISTRO 、太子牌、天地壹號蘋果醋、歡喜心集JOYHEART 、Bayarea Gourmets、UMAMI SAUCE、Sharetea 等聯合贊助。

4月26日素食品饗宴,除了精緻美饌,活動還安排了多項精彩節目,包括晚禮服沙龍攝影、青少年才藝表演、慈善家舞台秀、拉丁舞等跨界藝術體驗,務求為參與者帶來視覺與文化的雙重體驗。活動將於下午4時開始舉行露天音樂酒會,供應多款精緻素食小吃及紅酒等飲品,現場還有二手名牌衣服義賣,VEGEFARM公司素食義賣等。旅美著名人像攝影師劉方將為特別嘉賓拍攝沙龍照等豐富節目。正式宴會將於晚上7時開始,活動地址:477 Lincoln Cir, Millbrae, CA 94030。有興趣一起體驗這場充滿愛與溫暖的慈善盛會的公司或個人,歡迎參加。訂座請電: (650)-259-2043 或網上購票:Vegetarian Charity Banquet Registration, Sat, Apr 26, 2025 at 4:00 PM | Eventbrite