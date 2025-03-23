春季養生 抗擊花粉症 美國藍夢蜂膠皇 最好的選擇

美國藍夢蜂膠皇。

新春期間，飽食大魚大肉後，如何修下過年前後負擔過重的身體，並為自己的健康打下良好基礎？第一首重排毒，冬天熱性食物吃得過多，到了春天，就必須給自己的腸胃清腸排毒。而蜂膠的功效在於服用後，會逐步排除體內毒素，強化機體免疫，清除自由基傷害，軟化血管，改善血液循環，預防多種疾病，推遲衰老進程，使機體更加健康。

第二養脾胃，春季飲食宜「省酸增甘」，因為春天吃過多酸性食物會使肝火過旺，從而損傷脾胃，應多吃些性溫味甘的食物以助消化；多吃點酸甜口味的東西，水果，飲料均可，更有助於平衡體質。因此，蜂蜜是春天一大補品。由蜂蜜提煉的蜂膠更是養生聖品，老少咸宜。

第三護肝膽。俗話說：秋冬養陰，春夏養陽，所以應多曬太陽，生薑、雞湯有助養陽，春季可以多吃點。除此之外，1991年學者荷蘭研究報導，蜂膠中的黃酮類等物質對肝臟有很強的保護作用，能夠解除肝臟的毒素，減輕肝中毒。由此可見，蜂膠是我們春季養生的首選保健品。

美國藍夢蜂膠皇就是春季養生，抗擊花粉症的一員猛將。嚴選純天然頂級巴西 綠蜂膠，其黃酮類含量比是現有蜂膠中最高的：平均總黃酮含量為750 mg，是一般蜂膠的5-6倍，具有抑制引起過敏反應的組胺的作用，可加強抵抗力、活化細胞，具有抗炎、抗徽菌、抗病毒，調節免疫力 ，去除自由基的功效， 因此具有緩解抵抗力的效果，減少疾病過敏的機會。

美國藍夢蜂膠皇嚴選純天然不含酒精，不刺激口腔黏膜。無刺激辣味，攜帶、服用方便。並採用專利超臨界低溫萃取技術，可完整萃取蜂膠之有效成分，並去除蜂臘與過敏雜質，再經過高科技儀器檢測分析，不含有害人體之重金屬物質，安全可靠。 使用植物纖維為主成分的素食膠殼，溶解及吸收率較高，且沒有動物明膠的負擔，是目前歐美最受歡迎的劑型。

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