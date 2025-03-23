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「以詩為伴、撫慰哀傷」邀您參加4 月舉行之「詩療工作坊」每名參加者將可獲得75 元禮卡一張

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哀傷是每個人生命中都會經歷的情緒。

面對失去親人或摯愛的痛苦，許多人都會感到孤獨與無助。相關研究發現「詩」可以成為心靈的出口，幫助人們整理情感、找到安慰，甚至開啟療癒的旅程。

加州大學舊金山分校（UCSF）與美華慈心關懷聯盟（CACCC）即將攜手開展一項名為「詩情療癒哀傷」的研究，邀請有失去親友等哀傷經歷的民眾參與，藉由詩來撫慰心靈。研究結束後，參與者將獲得 75 元禮品卡，以感謝他們的參與與支持。

這項研究包含線上

「詩療哀傷」工作坊，幫助哀傷中的人們在群體中讀詩、欣賞詩、也創作詩，並在安全、受支持的環境中表達內心的情感。每次工作坊將由受過訓練的講師引導，參與者將聆聽打動人心的詩作，並寫出自己的作品，進一步促進心靈的療癒。

加州大學舊金山分校（UCSF）舉辦詩療工作坊已經有五年時間，引起許多迴響與好評，因此希望推廣給更多族群與社區。多年來致力在華人社區推動生命末期關懷教育的美華慈心關懷聯盟今年獲選成為合作夥伴，將在四月份舉辦中文的「詩情療癒哀傷」工作坊，參

與者將在安全受支持的環境中，與小組中的其他人一同分享經歷，並創作個人的詩作，從而促進心靈的釋放與癒合。通過寫詩，參與者可以以更深刻的方式理解和處理自己的哀傷情緒。課程由來自UCSF 的專業團隊設計指導，並且會有後續的支持與反饋。

參與條件如下： 參加者需因失去親友而感到哀傷； 參加者需承諾出席三次線上「詩療哀傷」工作坊，每次為期一小時； 參加者需填寫兩次調查問卷；參加者將完成結束後的面談。

欲了解更多詳情或報名參加，請聯繫研究團隊，聯絡電話：415-509-8645 或 電子郵件：[email protected] 。研究結束後，參與者將獲得 75 元禮品卡。線上課程時間與講師：

時間：4月3日、10日、17 日（周四）晚七時。

引導人：高淑麗 Shirley Chang、黃潔雯 Janice Huang。

時間：4月7日、14日、21 日（周一）晚5時。

引導人：曹知行 Alex Tsao、雷叔雲 Teresa Cheng。

美華慈心關懷聯盟（CACCC) 致力於為華裔社群提供生命末期關懷教育服務，並幫助民眾處理情感與心理挑戰。

網站 https://caccc-usa.org/。

加州大學舊金山分校( UCSF )以其在醫學研究、心理健康及醫療服務方面的卓越成就著稱。UCSF MERI 中心（Memorial of Emotional Resilience and Integration）專注於為哀傷和創傷後的康復提供支持。網站：https://meri.ucsf.edu/。

加州大學 舊金山 心理健康

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