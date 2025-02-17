聯邦醫療保險優勢計劃MAPD教育講座

請掃碼報名2月22日聯邦醫療保險優勢計劃MAPD教育講座。

年滿65歲的長者，對於聯邦醫療保險 經常沒辦法完全搞清楚，請把握2025年2月22日周六上午的教育講座，由資深保險經紀人講解相關問題，前十名報名上課，並可獲贈世界日報2025年曆手冊一本。請馬上掃碼填寫姓名及電郵信箱報名，或是打電話415-231-8591報名。

聯邦醫療保險（Medicare）是由聯邦政府制定的醫療保險，和一般的健康保險不同，有好幾個不同的註冊期間（Enrollment Period），包括了AEP、IEP、GEP、OEP、SEP；同時，在每年1月1日到3月31日之間，已經參加聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare Advantage Plans）的人還可以在這段期間內更換自己的優勢計劃或回到Original Medicare。

由於聯邦醫療保險在2025年有重大改變，主要是藥物計劃（Medicare Part D）的年度自付上限降低到2000元；新增了處方藥付款計劃，以減輕一次性支付的壓力；並且取消了「甜甜圈缺口」，長者無須在這段區間自行承擔較高比例的藥品費用。這些政策造福了一些支付高額藥費的長者，但是政府的補貼不足以完全覆蓋所有成本，因此保險公司便將多出來的成本費用轉嫁到所有參加聯邦醫療保險的受益人，由所有人平均吸收。

因此有不少長者發現聯邦醫療保險優勢計劃今年所提供的額外福利 ，似乎減少、甚至大幅縮水。甚至有幾家保險公司停掉一些賠錢的保險計劃。優勢計劃可以簡稱為MA及MAPD，其中的PPO具備就醫的方便及彈性，而HMO則比PPO提供更多的額外福利，像是老花眼鏡、助聽器、免費針灸、非處分箋免費保健品、食品雜貨津貼、免費健身房及就診接送服務，就廣受長者的喜好。

所以說，長者需要與保險經紀溝通自己的需求，綜合各項前提之後，再選擇適合自己的計劃。在年度轉換期AEP沒有作出正確選擇的長者，可以利用OEP進行轉換。中信福音中心特別在2月22日周六上午10時到中午12時的舉辦聯邦醫療保險優勢計劃免費教育講座，歡迎即將或滿65歲的長者參與，講員Matt Chen擁有多張保險證照，針對客戶個人醫療及壽險需求以及房屋與汽車保險，提供全方位服務及諮詢。並且提供長者申請聯邦醫療保險及相關資源的免費協助。

本場講座採實體和線上研討同時並行，將聚焦灣區最普及的幾家保險公司的幾項優勢計劃進行比較。請掃碼或上網https://bit.ly/3QgSd0e報名以取得線上會議的連結，更歡迎親臨現場與講員提問交流。中信福音中心地址是10975 N. Wolfe Rd, Cupertino, CA 95014。也可直接撥電話或發文字簡訊415-231-8591直接報名。前十名報名上課，可獲贈世界日報2025年曆手冊一本；參加現場講座的聽眾也會獲贈實用禮物。