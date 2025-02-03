野花牌綠蜂膠符合國際GMP、加拿大衛生部NPN、美國FDA等權威安全認證，更是唯一獲得加拿大官方認証的具有調節血糖、血脂功效的巴西進口綠蜂膠。

血糖 的穩定不僅對糖尿病患者至關重要，對普通人而言，同樣是健康長壽的基石，它與心血管健康、神經系統功能等諸多方面密切相關。保持血糖平穩，可以有效減少患病的風險，這在健康長壽的道路上是至關重要的。

巴西 綠蜂膠是血糖控制的最佳選擇。巴西綠蜂膠產自巴西無污染的熱帶雨林，因其獨特豐富的植物來源和特有的巴西殺人蜂而具有高含量的活性物質，使其在眾多蜂膠產品中脫穎而出、舉世聞名。多國研究表明，巴西綠蜂膠中富含的多酚類化合物、黃酮類化合物和萜類化合物等生物活性成分，這些成分不僅具有強大的抗氧化作用，同時對調節血糖水平有顯著的效果且無副作用。這些特質讓越來越多的人選擇綠蜂膠作為天然的控糖輔助品。

具體來說，綠蜂膠通過以下幾個方面來幫助維持血糖平穩。黃酮類化合物：這些化合物能夠刺激胰島素的分泌，增強胰島素的作用，從而有效降低血糖水平。多酚：具有抗氧化作用，能夠減輕胰島素抵抗，提高細胞對胰島素的敏感性。萜類化合物：這些成分可以抑制肝臟中糖原的分解，減少血糖的生成。

除了調節血糖，巴西綠蜂膠還具有多種健康益處。1. 增強免疫力：綠蜂膠中的多種活性成分可以增強機體免疫功能。2. 抗氧化：綠蜂膠富含抗氧化物質，可以中和體內自由基，延緩衰老。3. 抗炎：綠蜂膠具有強大的抗炎作用，可以緩解炎症。4. 保護心血管：綠蜂膠可以有效平衡血脂 血壓、保護心血管健康。

自1982年成立以來，Apiario Silvestre野花牌綠蜂膠已成為巴西首屈一指的綠蜂膠製造商，也是巴西歷史最悠久、規模最大的蜂膠品牌。作為唯一獲得HACCP安全性認證的國際品牌，野花牌綠蜂膠以其85%的超高濃度和超高純度而聞名，所有檢測均顯示無任何重金屬、農藥殘留和蜂蠟成分。經過42年的品質堅守和誠信經營，野花贏得了全球客戶的信賴，多年來一直穩居北美銷量榜首。

野花牌綠蜂膠每滴綠蜂膠均符合國際GMP、加拿大衛生部NPN、美國FDA等權威安全認證，更是唯一獲得加拿大官方認証的具有調節血糖、血脂功效的巴西進口綠蜂膠。只有選擇正宗的巴西綠蜂膠，才能真正享受到其優質的保健效果。