我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

某些美國人看壞經濟前景而加入「2025不消費」運動

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

野花牌綠蜂膠 糖尿病患者的福音 血脂、血壓、血糖三效平衡

工商訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
野花牌綠蜂膠符合國際GMP、加拿大衛生部NPN、美國FDA等權威安全認證，更是唯一獲得加拿大官方認証的具有調節血糖、血脂功效的巴西進口綠蜂膠。
野花牌綠蜂膠符合國際GMP、加拿大衛生部NPN、美國FDA等權威安全認證，更是唯一獲得加拿大官方認証的具有調節血糖、血脂功效的巴西進口綠蜂膠。

血糖的穩定不僅對糖尿病患者至關重要，對普通人而言，同樣是健康長壽的基石，它與心血管健康、神經系統功能等諸多方面密切相關。保持血糖平穩，可以有效減少患病的風險，這在健康長壽的道路上是至關重要的。

巴西綠蜂膠是血糖控制的最佳選擇。巴西綠蜂膠產自巴西無污染的熱帶雨林，因其獨特豐富的植物來源和特有的巴西殺人蜂而具有高含量的活性物質，使其在眾多蜂膠產品中脫穎而出、舉世聞名。多國研究表明，巴西綠蜂膠中富含的多酚類化合物、黃酮類化合物和萜類化合物等生物活性成分，這些成分不僅具有強大的抗氧化作用，同時對調節血糖水平有顯著的效果且無副作用。這些特質讓越來越多的人選擇綠蜂膠作為天然的控糖輔助品。

具體來說，綠蜂膠通過以下幾個方面來幫助維持血糖平穩。黃酮類化合物：這些化合物能夠刺激胰島素的分泌，增強胰島素的作用，從而有效降低血糖水平。多酚：具有抗氧化作用，能夠減輕胰島素抵抗，提高細胞對胰島素的敏感性。萜類化合物：這些成分可以抑制肝臟中糖原的分解，減少血糖的生成。

除了調節血糖，巴西綠蜂膠還具有多種健康益處。1. 增強免疫力：綠蜂膠中的多種活性成分可以增強機體免疫功能。2. 抗氧化：綠蜂膠富含抗氧化物質，可以中和體內自由基，延緩衰老。3. 抗炎：綠蜂膠具有強大的抗炎作用，可以緩解炎症。4. 保護心血管：綠蜂膠可以有效平衡血脂血壓、保護心血管健康。

自1982年成立以來，Apiario Silvestre野花牌綠蜂膠已成為巴西首屈一指的綠蜂膠製造商，也是巴西歷史最悠久、規模最大的蜂膠品牌。作為唯一獲得HACCP安全性認證的國際品牌，野花牌綠蜂膠以其85%的超高濃度和超高純度而聞名，所有檢測均顯示無任何重金屬、農藥殘留和蜂蠟成分。經過42年的品質堅守和誠信經營，野花贏得了全球客戶的信賴，多年來一直穩居北美銷量榜首。

野花牌綠蜂膠每滴綠蜂膠均符合國際GMP、加拿大衛生部NPN、美國FDA等權威安全認證，更是唯一獲得加拿大官方認証的具有調節血糖、血脂功效的巴西進口綠蜂膠。只有選擇正宗的巴西綠蜂膠，才能真正享受到其優質的保健效果。

可郵寄全球，立即掃碼訂購。專業醫學顧問免費諮詢熱線：866-690-4888 訂購網站：www.bpropolis.com

掃碼訂購野花牌綠蜂膠，立即享折扣優惠。
掃碼訂購野花牌綠蜂膠，立即享折扣優惠。

巴西 血糖 血脂

上一則

邂逅影像美學與美食饗宴 納帕電影節探索多元故事之美

延伸閱讀

碳水化合物 早上吃穩定血糖 晚上吃幫助睡眠

碳水化合物 早上吃穩定血糖 晚上吃幫助睡眠
糖尿病腳趾發黑險截肢 細胞療法重塑壞死組織

糖尿病腳趾發黑險截肢 細胞療法重塑壞死組織
「糖胖症」減重至少5% 有望改善三高、穩定血糖

「糖胖症」減重至少5% 有望改善三高、穩定血糖
養生／6飲食法 防血糖急升急降

養生／6飲食法 防血糖急升急降
巴西半乾旱東北部降雨更少 加劇人口外流

巴西半乾旱東北部降雨更少 加劇人口外流

熱門新聞

Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）

2025全美最佳炸雞就在灣區

2025-01-27 21:03
周末暴風雨將浸透灣區 內華達山區將降下幾英尺厚積雪。（取自Pexels）

大氣河降臨 周末狂風暴雨大雪 已發布灣區洪水警報

2025-02-01 01:20
聊天機器人公司GameOn涉嫌詐欺，執行長華裔妻子瓦萊莉‧劉被拍到於2024年6月3日進入舊金山一家銀行。（舊金山聯邦地方法院提供）

聊天機器人GameOn執行長及華裔妻 涉詐騙投資人被控25罪

2025-01-29 17:11
數據顯示，灣區住有近50萬名無證移民，以聖塔克拉拉縣為最多。（美聯社）

灣區近50萬非法移民 面臨遞解出境命運

2025-01-28 01:19
聖荷西市長馬漢27日證實，聯邦移民局在當地採取了逮捕無證移民的行動。（電視新聞截圖）

威脅成真 ICE在聖荷西逮捕無證客

2025-01-28 01:20
兒子滑板車被搶，父親博納爾試圖要回，不幸被未成年搶劫者開槍打死。（取自GoFundMe網站）

兒滑板車被搶 父親當面對質未成年劫匪 被尾隨開槍打死

2025-01-31 20:15

超人氣

更多 >
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」
葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場