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外灘18號餐廳 聖誕、新年特大酬賓即將截止足2-4人享用的「外灘套餐」周一至五僅50元原價70元

工商訊
「外灘套餐」集店內招牌美食於一堂，原價70元，特價50 元,圖為套餐4之精選菜色： 醃篤鮮、紅燒肉鵪鶉蛋、雪菜百頁毛豆及上海薰魚。
「外灘套餐」集店內招牌美食於一堂，原價70元，特價50 元,圖為套餐4之精選菜色： 醃篤鮮、紅燒肉鵪鶉蛋、雪菜百頁毛豆及上海薰魚。

Cupertino 「外灘18號」餐廳，為賀聖誕、新年，特推佳節酬賓特大活動，即將截止，周一至周五招牌「外灘套餐」原價70元現僅50元（節假日除外）5式套餐組合，集結了店內多種招牌菜式，足2-4 人享用。另外，世界日報讀者，憑廣告或新聞稿堂食早餐，不論消費金額多寡，隨餐贈送每日現磨有機豆漿一杯。歡迎大家把握最後優惠期早日前往。

「外灘套餐」5種菜式，集店內招牌名菜於一堂，含送主食白飯，最適合家庭聚餐。

套餐1：江南第一蹄、芥菜冬笋肉絲、上海家常豆腐、元盅土雞湯。

套餐2：梅乾菜扣肉、芹菜香乾肉絲、苔條魚片、元盅牛肉湯。

套餐3：清燉獅子頭、鬼馬牛肉、開洋白菜、白斬雞。

套餐4：醃篤鮮、紅燒肉鵪鶉蛋、雪菜百頁毛豆、上海薰魚。

套餐5：香辣美容蹄、爛糊白菜肉絲、椒塩魚片、熗炒花菜。

「外灘特價套餐」周一至周五供應，堂食、外賣、自取均可享受此優惠價（節假日除外），餐廳5 miles之內，加收20%油費可送餐到府。

餐廳於每日上午10時至下午2時30分，供應正宗台式及上海點心，每日現磨的有機甜/鹹豆漿、油條、甜/鹹飯糰、小米粥、大米粥、煎餅、韮菜盒子、川味醬肉包、上海肉粽、糯米燒賣、鮮肉小籠湯包、川味鮮肉小餛飩、薺菜大餛飩、開陽蔥油拌麵、紅燒牛肉麵、陽春麵、雞絲涼麵、牛肉捲餅、蔥油餅、老上海春捲等。

中午為方便上班族忙碌的工作行程，日日供應「商業午餐」，葷素搭配，營養美味，菜式繁多，任君挑選。

外灘18號餐廳，敬備2個高級貴賓廳，適合生日，尾牙及商務聚會，無低銷卡拉OK 無限歡唱，歡迎即早預約。

餐廳七日營業。地址：19634 Steven Creek Blvd., Cupertino CA 95014。預約洽詢專線：408-255-1288。

每日上午10時供應台式早餐，憑世界日報廣告或新聞稿，隨餐贈送每日現磨有機豆漿一杯...
每日上午10時供應台式早餐，憑世界日報廣告或新聞稿，隨餐贈送每日現磨有機豆漿一杯。
每天中午推出之「商業午餐」葷素搭配，營養好吃。
每天中午推出之「商業午餐」葷素搭配，營養好吃。

小米 世界日報

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