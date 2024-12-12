2025年社會安全給付將調漲2.5% 顯示通貨膨脹已經趨緩

如果領取社會安全給付，或是即將開始領取社會安全給付，2025年開始，每月的社安支票 金額將增加百分之2.5。金額增加的原因是社會安全署（SSA）依照每年生活開銷的成長所做的調整（COLA）。今年的調整金額符合退休 人士過去十年來每年生活開銷成長調整的平均值（百分之2.6），但是比去年的百分之3.2來得低。

「經過從2021年起，連續三年超過平均值的調整幅度後，2025年的調整似乎顯得少了些。但是最新的調整幅度代表了一個好現象，那就是通貨膨脹已經趨緩。」Northwestern Mutual位於舊金山的理財顧問Jeff Wong表示。生活開銷調整的目的在於與消費能力彼此吻合。社會安全署每年九月會根據過去12個月消費者物價指數的變化來決定年度調整幅度。所以儘管這次的調整幅度或許不如既往，好消息是您經常采購的許多物品的價格應該也不會像過去幾年漲的那麽快。“

根據最新政府統計，共有超過7250萬人按月領取社會安全支票。當然其中約6500萬人屬於社會安全福利 的受惠者，另外740萬人領取的是安全補助津貼。部分人士則是兩者皆領。

根據社會安區署提供的最新資料，2024年的社安支票平均數額為每月1927元，到了2025年，這個數目預期將提高將近50元，成爲每月1976元。這項調整與本年相較，相當於每位受益人平均可多享受588元的福利。

在2025年達到充分退休年紀的人可領取最高每月4018元的福利，高於2023年的每月3822元。

對於仍在工作的人，也會有些變化。仍在工作的人支付百分之6.2的社安稅，雇主也會搭配投入百分之6.2的社安稅。自僱者必須自行負擔百分之12.4的社安稅。但是這項稅率只適用於特定收入限制。以2025年而言，必須繳納社安稅的最高收入上限增加了百分之4.5，到達176100元，高於2024年的 168600元。

社安給付因爲終身有效，而且不受市場波動影響，通常是退休人士收入來源的重要基礎。但是對於大多數人而言，社安給付只是整體理財計畫的一部分。這個理財計畫的設計目的在幫助讀者建立可靠的收入來源，同時保護讀者不受任何例如通貨膨脹等已知風險的影響。可靠又安定的社安給付是與其他例如投資等理財工具的合適搭配，長期而言可以增長財富，但可能遭遇短期波動。

其他可以搭配社安給付的理財工具，例如年金收入，能夠降低理財計劃的波動，同時保護讀者不會因爲長壽而耗盡退休基金。此外，終身壽險 可以保護讀者的理財計畫不受波動影響。

讀者不需要自己傷透腦筋安排如何搭配使用這些理財工具。Northwestern Mutual理財顧問可以幫助讀者設計一套理財計劃，讓讀者的財務在退休生涯中發揮最大功能。

歲末年終，就在讀者準備就緒，即將展開新的一年的同時，如果已經開始領取社安給付或是即將開始領取社安給付，都請認真考慮以上理財投資工具，請今天就和西北理財資深投資顧問聯絡吧。