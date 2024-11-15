就業發展部EDD 簡化加州線上失業申請

EDD 簡化失業申請程序。

加州就業 發展部 (EDD) 日前發佈了簡化版的線上失業保險申請流程，標誌著加州福利 系統現代化進程又一重要里程碑，提升了客戶的使用體驗。

加州就業發展部總監Nancy Farias表示：「我們正在簡化加州的失業保險申請程序，以更好地服務客戶。新的線上申請系統不僅更容易理解，還加快了申請流程，使用戶享受更便捷的服務。」

失業保險計畫涉及眾多州和聯邦規定，因此被視為公眾福利計畫中較為複雜且容易引起混淆的一環。為了改善這一情況，就業發展部收集了用戶、員工和志願者的意見，優化申請流程，提升用戶體驗，具體措施包括：

• 為專業術語添加簡單易懂的解釋；

• 澄清常見問題，解答申請人疑惑；

• 調整問題順序以改善整體體驗；

• 刪減部分問題，以精簡流程；

• 將多數開放式問題替換為更具體的選項。

例如，許多客戶對技術術語感到困惑，並錯誤地表示被「裁員」了，但可能是另有原因。這些不準確的答案導致付款延遲，因為需要進一步核實資訊。 為解決這個問題，EDD現在清晰地定義了離職原因的相關用語，幫助客戶正確選擇符合自身情況的選項。

EDD也重新整理了申請流程，並修改了標題，以指導客戶完整填寫，確保獲取審核所需的所有資訊。此外，EDD修改了一些較易引起混淆的問題，例如針對間歇性工作者的「您在哪個地方工作最久？」等問題，並將技術術語替換為更簡單明瞭的描述。

這些改進，加上其他優化措施，不僅幫助 EDD 更迅速地審核申請，還能縮短福利金的支付時間，加強客戶服務效率。

EDD在改善客戶體驗方面的工作努力配合紐森州長關於公平和歧視的行政命令，並遵循州政府制定的簡明語言公平標準。簡明的語言指引不僅讓客戶更容易理解和完成EDD表格，還使翻譯成非英語語言的內容更加清晰易懂。

EDD持續推行的簡明語言改進工作，建立在其成功提升加州八大常用語言社區的語言服務基礎之上。精簡後的線上申請系統現已翻譯為加州最常用的語言，包括英語、西班牙語、亞美尼亞語、簡體中文、繁體中文、韓語、他加祿語和越南語。EDD還提供多語電話專線，讓客服人員能直接以這些語言服務客戶，並提供涵蓋數百種語言的免費翻譯服務及其他擴展的語言資源，致力於消除語言障礙。

這些改進以及未來的優化措施，都是EDDNext計畫的一部分，該計畫旨在透過現代化改進徹底重塑EDD的客戶與員工體驗。EDDNext的範疇涵蓋福利申請、聯絡中心、福利獲取流程、政策、程序和表格的全面更新，讓EDD服務變得更加便捷快速。這些改進包括與Amazon Web Services和Salesforce等客戶服務專家合作，以確保 EDDNext具有前瞻性並採用最佳技術。