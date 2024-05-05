雄奇黃山，秀絕三峽，山水灕江中青旅推黃山長江三峽十四天團

世界文化與自然雙遺產黃山 。

自古以來，黃山因其綺麗雄奇、變化萬千的景色，集五獄之精華，在中國的名山中，佔有最崇高的地位。 1990年黃山被聯合國 列為世界文化與自然雙重遺產。 長江是中國第一大江河，其中最奇秀、最壯觀的一段，當為三峽。 三峽是指瞿塘峽、巫峽和西陵峽，其雄奇、秀絕、險峻的風采，隨著時空的流逝，綿綿流轉於高峽、寬谷之間。 搭乘遊輪從宜昌逆水而上，進行長江三峽攬勝懷古之旅是中外遊客到中國的首選。 桂林是世界著名的風景旅遊城市和中國首批歷史文化名城。 桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林。 漓江最美的一段就在桂林到陽朔之間。 江水晶瑩剔透，蜿蜒飄流於峭壁陡峰之間，有如置身於大自然畫廊，美麗的畫卷就在眼前，緩緩的、一幅幅延展開來。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期推黃山長江三峽14天團，今年6/07, 21, 7/12, 26, 8/09, 23, 9/06, 13, 10/11, 18出發。 介紹如下：第1天美國-上海。 第2天抵上海。 第3天上海-黃山-棠樾牌坊群-屯溪老街。 第4天黃山-宏村-黃山。 遊聯合國世界文化遺產宏村，影片『臥虎藏龍』 在此取景。 搭乘纜車上山遊西海景區神筆峰，排雲亭，魔幻景區，飛來石，光明頂等。 第5天黃山，清晨觀黃山日出，遊北海景區始信峰等。 搭乘纜車下山，參觀徽州歷史文化博物館 。 第6天黃山-武漢 ，參觀湖北博物館，欣賞古代編鐘表演。 遊萬裡長江第一樓-黃鶴樓。 第7天武漢-荊州-宜昌-長江三峽。 第8天長江三峽，遊三峽大壩，西陵峽。 第9天長江三峽，遊景色迷人巫峽，神農溪。 第10天長江三峽，遊瞿塘峽，豐都。 第11天重慶-桂林，遊重慶市區。 第12天桂林-灕江-陽朔。 遊灕江，古鎮陽朔，大榕樹，月亮山景區，觀張藝謀全球最大山水實景劇《印象劉三姐》。 第13天陽朔-桂林-廣州，遊大自然藝術宮殿蘆笛岩，象鼻山。 第14天廣州-美國。 團費2299美金，費用包括旅遊交通（含四段高鐵），國際品牌五星級酒店，美國維多利亞超豪華5星郵輪，一日三餐（各地風味餐），景點門票，英語導遊，旅行保險。