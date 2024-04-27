華美銀行公佈2024年第一季度財報淨利潤達2.85億美元，稀釋每股收益為2.03美元總資產和總存款均創新紀錄

華美銀行。

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」）於4月23日公佈2024年第一季度財務報告。2024年第一季度淨利潤 達2.85億元，稀釋每股收益2.03元。若不計1000萬元稅前FDIC特別評估相關費用（以下簡稱「FDIC費用」），調整後稀釋每股收益為2.08元，較2023年第四季度提高3%。截至2024年3月31日，總存款為586億元，再攀新高；平均普通股權益報酬率為16%；平均有形普通股權益報酬率為18%；每股帳面價值較去年同期增長13%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「這一季度我們的存款總額增長了25億元，創歷史新高。同時，為了更好地支持資產穩健發展，我們進一步優化了資金結構。與2023年第四季度相比，華美銀行的調整後稀釋每股收益增長了3%，有形帳面價值增長了2%。我們對銀行持續的盈利能力、穩定的信用質量和資本實力充滿信心，並回購了120萬股普通股。」

財報概要：

總資產持續成長 – 截至2024年3月31日，總資產達709億元，較2023年12月31日的696億元增加13億元。該資產增長是由於存款增長25億元帶動了22億元可供出售債務證券 （AFS debt security）的投資增長，但受現金、現金等價物、回購協議購買資產減少等因素影響，漲幅有所降低。總資產較2023年3月31日的672億元增長36億元或5%。

總貸款 保持平穩 – 截至2024年3月31日，總貸款為520億元，較2023年12月31日的522億美元減少2億元；較2023年3月31日的489億元增長31億元或6%。

總存款再創佳績 – 截至2024年3月31日，總存款達586億元，較2023年12月31日的561億元增長25億元或4%，主要得益於春節期間成功在分行推出的定期存款計畫。截至2024年3月31日，無息存款佔存款總額的25%，較2023年12月31日的28%有所下降。總存款較2023年3月31日的547億元增長38億元。

借款額大幅減少 – 截至2024年3月31日，借款和長期借款（Long-term Debt）總額共計36億元，較2023年12月31日的47億元減少11億元或24%。

資本結構穩健 – 截至2024年3月31日，華美銀行股東權益為70億元，較2023年第四季度增長1%。

截至2024年3月31日，每股帳面價值為50.48元，較2023年第四季度增長2%，較去年同期增長13%。每股有形帳面價值為47.09元，較2023年第四季度增長2%，較去年同期增長14%。有形普通股權益資本比率（TCE）為9.31%，該比率於2023年12月31日為9.37%。

收益持續穩健 – 2024年第一季度淨利潤達2.85億元，稀釋每股收益為2.03元。若不計第一季度的1000萬元稅前FDIC費用，以及2023年第四季度的7000萬元稅前FDIC費用和300萬美元可供出售債務證券損失，調整後淨利潤為2.92億元，調整後稀釋每股收益為2.08元，分別較2023年第四季度增長2%和3%。

華美銀行董事會宣佈將於2024年5月17日派發2024年第二季度普通股現金股息，股息為每股0.55元，股東將依其於2024年5月3日的持股份額獲派股息。