鯉魚門承傳中國傳統飲食文化 地道港式粵菜海鮮風味別具一格

北京烤鴨。

鯉魚門於二十多年前以海鮮經典獨步灣區 餐飲業，多年來其出品一直保持水準，深獲好評。追索於識飲識食的香港 人喜歡吃海鮮，不少移民難忘記在香港仔、西貢、鯉魚門、南丫島、長洲等地，讓人大快朵頤地啖海鮮的地標。受到故鄉繁華海鮮食肆的影響，吳氏兄弟從香港移民來美後，立志要把地道的港式飲食文化引入舊金山 灣區。吳氏家族於1996年開設了第一間港式粵菜風味的酒樓，取名「鯉魚門」，自始引領香港式「飲」和「吃」的文化，分享他們積累多年海鮮經典及點心品味 。近三十年來，吳氏一直以家族企業用心經營鯉魚門，其飲食理念主調是保持傳統的港式風味。從吃貨們對鯉魚門的高度關注，反映出吳氏家族孜孜不倦的飲食文化精神。

近年鯉魚門向東灣三谷地及南灣擴展飲食地標，標榜品牌旗艦店更廣及一些賭塲度假聖地。與其有關的食肆還包括位於三藩市漁人碼頭 「彩籠」及位於聖馬刁Hillsdale 購物中心「彩苑」。兩店同時以室內及室外庭園的方式招待顧客，吸引力不遜於鯉魚門始祖。

據東主介紹：「開設鯉魚門的初衷是承傳中國傳統飲食文化。但隨著時間的變遷，我們在傳統的基礎上薈萃了中外特色，因為舊金山灣區是東、西方文化交匯的地方。我們一直在揉合以粵菜為主和西式並舉的特點，這其實也是香港飲食文化的特色。集結世界各地美食及各種風味，各有所長，創造出另類的美食大觀，將新元素注入我們原有的菜式之中，使出品更豐富。例如西班牙風味的伊比利亞叉燒肉和精美的北京烤鴨套餐，還有香煎鮮帶子、龍蝦餃等等均有另類食材的元素。這些特色美食也可在坐落於San Mateo Hillsdale購物中心的彩苑(Palette Tea Garden)和坐落在三藩市漁人碼頭的彩籠(Palette Tea House)體驗。」

值得一提的是， 位於Hillsdale 購物中心的彩苑是一家占地超過8,000平方英尺多的餐廳，設有大型室外露天餐區，擁有完整的酒吧，也有開放外賣亭。這裡彌漫著南歐地中海式的悠閒風情，可謂美景佳餚一體，海鮮風味別具一格。