蓮生活佛新書八旬老僧筆記 我們都是一家人

蓮生活佛在新書八旬老僧筆記的封面上簽名留念。

西雅圖 雷藏寺4月20日舉辦黃財神本尊法同修、維摩詰經講解，及蓮生活佛第299本著作「八旬老僧筆記」簽書會。

蓮生活佛開示維摩詰經，提及我們因煩惱而發心學佛，這即是「一切煩惱皆是佛種」，並且，「不入煩惱大海，則不能得一切智寶」，如蓮花生於污泥，在煩惱中修行方能證得佛果。這是文殊菩薩在講了「有身為種—有身體的眾生皆是佛種後，進一步鼓勵行者要能不畏煩惱的救度蒼生，這完全迥異於沈空滯寂、欠缺菩提心的小乘阿羅漢。

新書書名冠以八旬老僧，可知蓮生活佛今年已80歲，書中洋溢著度世情懷，諄諄教誨世人如何修行，並以自身為例述說修行心得，例如，因為眾生都是自己前世的父母親、眾生都有佛性，所以我們都是一家人，也都是未來佛，自己一定要生生世世度眾生，而且不捨任何一位眾生，以眾生的苦為苦，以眾生的樂為樂，由此捨去了吃醋、嫉妒、瞋恨、貪愛，甚至願意為眾生付出生命。

在一篇談及藏密覺于派祖師瑪吉拉尊的捨身法文章中，蓮生活佛指出此法的精神是犧牲奉獻，而耶穌基督、德蕾莎修女、地藏菩薩也都能全心實踐，這是非常偉大的，驚天地泣鬼神，因此尊崇、頂禮這些偉大的聖賢，並說，「我要將自己的生命無條件的給予眾生使用」。

老與病總是交纏在一起，蓮生活佛說，雖然身心無漏失，但肉身畢竟是無常之軀，在79歲時得病了。有人問，會因此討厭這身體嗎？蓮生活佛回答，不會因病苦而討厭肉身，因為有這肉身才能說法度眾生。

蓮生活佛藉此教示，眾生可從自己所受的病苦去體會他人的病苦，自他互換，產生廣大的悲憫心，並省思人身是地水火風四大假合，世間如夢幻泡影，一切畢竟無所得，從而消除我執，放下貪瞋癡，懺悔從前惡業，改過向善，由此而深入「健康疾病一如、煩惱菩提一如、生死一如」的般若空性境界。

地藏經中提到，曾有百千萬億世界的所有分身地藏菩薩，都一齊來到忉利天宮聽佛陀說法。蓮生活佛吐露，修出分身的方法，最重要的是融入虛空，如一滴水滴入大海，便能塵塵剎剎顯現無數分身。分身無血無肉，不是四大假合，不會生老病死，能隨緣神變攝化眾生，廣行無盡菩提事業。