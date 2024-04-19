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香港腳灰指甲修復液 不含化學物質 三天見效

工商訊

香港腳灰指甲是一種肉眼看不見而常向外界散播的真菌。灰指甲和香港腳的傳染性很強，家中成員或身邊周圍常接觸的人如染上灰指甲香港腳的真菌，交叉傳染的機會是非常高的。灰指甲香港腳的常見有灰色、褐色、灰褐色或深褐色，同時甲板增厚、變脆、起 層、糟碎，甲板中層柱空，甲緣參差不齊，沒有光澤。灰指甲也有可能和香港腳互相交叉感染。

香港腳一般透過接觸感染部位或接觸環境中的癬菌傳播，游泳池及公共沐浴間、健身房等是常見有癬菌的區域。近代人們常使用健身房、遊樂設施和游泳池等，導致感染人數越來越多，在考量到口服藥物對身體的負擔，採取天然無毒、高效快速的灰指甲香港腳修復液FUNGUS SOLUTION必屬首選治療方法。

在日常中接觸的人或物件，都有可能被傳染上灰指甲和香港腳。臨床上就常發生家中長輩的灰指甲香港腳傳染給小孩的案例。為了家人親友，務必要積極治療灰指甲香港腳。

FUNGUS SOLUTION浸泡式香港腳、灰指(趾)甲水，採用100%天然中草藥之精華提煉而成的外用浸劑，絕不含任何化學物質，患者可無須服藥、無須手術而不傷害皮膚，三天便能見效，一個療程只需三天，每天用一瓶 ，經調配妥當的FUNGUS推出市場以來，深得無數用家的支持和讚許。使用方法簡單，只要按照說明書上的方法使用，便能得到最有效的效果。希望每一位使用者都能夠得到最滿意的效果。

FUNGUS SOLUTION以三天為一療程，一盒為一療程量，每天用一瓶，經調配妥當的FUNGUS SOLUTION分開倒入兩個袋子(盒內附送袋子)，兩隻腳分別浸泡在袋子裡。(注意:因為香港腳、灰指(趾)甲是感染性的真菌，只要感染便會一隻感染一隻，只是發作分先後而已，所以一定要兩隻腳同時浸泡才能避 免一個傳一個的情況發生，這樣才能徹底的根治)。

每日用一瓶，連續用三天為一療程，每隔七天用一個療程， 一般用三個療程就能治癒。很多患者在用第一個療程已見顯著的療效，自認為已經好了便停止使用第二個 療程，這樣的使用方法絕對是錯誤的，因為第一個療程只能殺滅一部份的真菌，留在真皮層的殘存真菌在短時間內又會蔓延，得不到根治的效果。

本產品除適合用於香港腳、灰指(趾)甲患者以外，同樣適合腳臭、腳癢、厚皮堆積、龜裂等症狀，糖尿病患者不宜使用，盒內並附有英文、中文、西班牙文、越南文的說明書，使用方法非常詳細，參照說明書的方法使用便能得到理想的果效，歡迎網上訂購www.glowherbalgenic.com或致電415-668-1256查詢更多該公司純天然系列產品。各大藥房均有代售。

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