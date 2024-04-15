藍夢蜂膠皇採巴西頂級原料 唯一5倍濃縮10大功效 濃度最高效果最好！

美國藍夢蜂膠皇是把最高萃取標準五比一的萃取物，再精鍊成純度接近100%，完全無雜質。

新春期間，飽食大魚大肉後，如何修下過年前後負擔過重的身體，並為自己的健康打下良好的基礎?第一首重排毒，冬天熱性食物吃得過多，到了春天，就必須給自己的腸胃清腸排毒。而蜂膠的功效在於服用後，會逐步排除體內毒素，強化機體免疫，清除自由基傷害，軟化血管，改善血液循環，預防多種疾病，推遲衰老進程，使機體更加健康。

第二養脾胃，春季飲食宜「省酸增甘」，因為春天吃過多酸性食物會使用肝火過旺，從而損傷脾胃，應多吃些性溫味甘的食物以助消化；多吃點酸甜口味的東西，水果，飲料均可，更有助於平衡體質。因此，蜂蜜是春天一大補品。由蜂蜜提鏈的蜂膠更是養生聖品，老少咸宜。

第三護肝膽。俗話說：秋冬養陰，春夏養陽，所以應多曬太陽，生薑、雞湯有助養陽，春季可以多吃點。 除此之外，1991年學者荷蘭研究報導，蜂膠中的黃酮類等物質對肝臟有很強的保護作用，能夠解除肝臟的毒素，減輕肝中毒。由此可見，蜂膠是我們春季養生的首選保健品。

所以，在春天來臨的季節，在養生保健方面，可選擇服用蜂膠，來加強我們對身體的調理和保養，對抗過敏性鼻炎花粉症的最佳選擇。美國藍夢蜂膠皇是美國GMP/NSF藥廠生產製造，既不是代理商，也不是分銷商，真正美國製造，絕對安全可靠。

美國藍夢蜂膠皇是把最高萃取標準五比一的萃取物，再精煉成純度接近100%，完全無雜質(如花粉、蜂蜜等)的蜂膠固體結晶(看似瀝青結晶般的硬塊)。 美國藍夢蜂膠皇中的生理活性物質是透過使用美國高分子納米緩釋技術萃取生產，提純、分離、濃縮，使其在人體內達到發揮作用的濃度。嚴選純天然頂級巴西 綠蜂膠，不含酒精，不刺激口腔黏膜。無刺激辣味，且攜帶、服用方便。並採用專利超臨界低溫 萃取技術，可完整萃取蜂膠之有效成分，並去除蜂蠟與過敏雜質，再經過高科技儀器檢測 分析，不含有害人體之重金屬物質，安全可靠。 同時使用植物纖維為主成分的素食膠殼，溶解及吸收率較高，且沒有動物明膠的負擔，是目前歐美最受歡迎的劑型。

紐約的安康寧大藥房總經理John顧介紹說：選蜂膠，請選藍夢蜂膠皇，這是他唯一推薦的蜂膠產品。 諮詢訂購熱線: 1-877-808-8588或瀏覽www.lmpusainc.com。