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庫市「上海1號 」喜迎周年慶 即日起推出「 多重特大優惠 」無論消費額多寡早餐送老發麵鮮肉包、晚餐送精美甜品招牌美食「老火魚頭豆腐湯」原價20元 現只要1元

工商訊
堂食早餐送皮薄餡嫩多汁的「老發麵鮮肉包」。
堂食早餐送皮薄餡嫩多汁的「老發麵鮮肉包」。

南灣Cupertino 是中式餐廳的一級戰區，近些年自助火鍋及快餐店如雨後春筍般林立，這些餐廳不需要花重金禮聘主廚，開店成本低，容易經營。所以南灣饕客們想要在這裡找一間正宗道地的上海菜餐廳，其實並不容易，因為上海菜講究食材，製作繁複，好吃與否，端賴廚師精湛廚藝，「上海1號」餐廳不惜重金，禮聘宮庭大廚主理，口味正宗道地，多年來深受食客們歡迎。4月份喜迎「周年慶」，推出了「多重大優惠活動」歡迎新/老客戶踴躍光臨。

周年慶多重大優惠，沒有最低消費額，堂食早餐送「老發麵鮮肉包」，晚餐時段贈送精美甜品，另外店中招牌美食「老火魚頭豆腐湯」原價20元現價僅1元，送！送！送！連環送優惠至4月30日截止，敬請把握。

說起「上海1號」的美食佳餚， 真可謂「不勝枚舉」，上海腌篤鮮湯、老鴨扁尖湯、上海鹹肉菜飯、上海炒年糕、松鼠桂魚、紅燒鱈魚划水、響油鳝魚絲、蟹粉豆腐、水晶蝦仁、本幫紅燒肉鵪鶉蛋、紅燒/ 清燉獅子頭、排骨年糕、紅燒黃魚、江南第一蹄、面筋塞肉、糖醋排骨等，口味正宗，道道皆美味。

為了擴大服務，「上海1海」循眾要求，推出正宗台式及上海點心，每日供應時間為上午10時至下午2時30分，種類可謂應有盡有：有機甜/鹹豆漿、油條、甜/鹹飯糰、小米粥、大米粥、煎餅、韮菜盒子、川味醬肉包、上海肉粽、糯米燒賣、鮮肉小籠湯包、川味鮮肉小餛飩、薺菜大餛飩、開陽蔥油拌麵、紅燒牛肉麵、陽春麵、雞絲涼麵、牛肉捲餅、蔥油餅、老上海春捲等。

餐廳每日供應的招牌點心，更是不得不嚐，鮮肉小籠包、上海小餛飩、上海肉粽/豆沙粽、弄堂蔥油餅、弄堂油燉子、上海春捲、紫米八寶飯、軟糯頭條糕、弄堂滋飯糕、蟹粉小籠包，以及煎的皮酥肉香的蝦肉鍋貼及生煎包當滋滋出鍋時，伴隨著鍋氣，新鮮上桌，輕咬一口，肉香、油香、蔥香、芝蔴香全部交融於口中，這絕頂的美味，只有在「上海1號」才可以完全享受的到。

餐廳提供免費3miles之內，免費送餐到府服務，超過3miles以上酌收25%燃油費。「上海1號」七日營業周間：上午10時至下2時30分下午5時至晚間9時，周六、日：全天營業，特備二個豪華貴賓廳，沒有低銷，卡拉ok 無限歡唱。請事先電話預約。地址：19634 Stevens Creek Blvd., Cupertino，電話：408-255-1288，網址：Shanghai No.1。

招牌湯品「老火魚頭豆腐湯」養生滋補，「周年慶」僅售1元。
招牌湯品「老火魚頭豆腐湯」養生滋補，「周年慶」僅售1元。
每日現磨豆漿，甜/鹹二款，搭配新鮮出爐的燒餅油條，超級好吃。
每日現磨豆漿，甜/鹹二款，搭配新鮮出爐的燒餅油條，超級好吃。

小米

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