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遊輪專家 極品假期 推出維京河流遊輪清倉價

工商訊
荷蘭阿姆斯特丹美景讓你流連往返。
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不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的。「極品假期」本季推出「全包式—Viking河輪特惠」凡在2024年4月29日前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受免費歐洲來回機票、送每房250元折扣、送每房200元船上零用金的多重優惠!(有條件限制)

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機讓您樂享整段旅程！絕對是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

精選四個河輪行程(基本房): 「7月10日萊茵河8天」造訪5國:瑞士、德國、法國、荷蘭；巴賽爾至阿姆斯特丹，每人2599元起。「7月26日浪漫多瑙河8天」造訪4國：德國、奧地利、匈牙利、斯洛伐克；帕紹至布達佩斯，每人2299起。「7月17日法國普羅旺斯薰衣草8天」造訪法國；里昂至普羅旺斯，每人2599元起。「7月13日巴黎瑞士12天」造訪4國：瑞士、法國、德國、盧森堡；蘇黎世至巴黎，每人3499元起。「7月8日東歐11天」造訪5國：匈牙利、克羅埃西亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞，每人3499元起。「7月22日大歐洲15天」造訪4國: 匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人3999元起。送免費機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市請去電洽詢。促銷至2024年4月29日 ! 船位有限，動作要快!

對遊輪有著無限的憧憬與嚮往的朋友們，請連絡遊輪專家「極品假期」全美免付費電話:1-888-680-5688計畫自己的河輪之旅吧!

德國 觀光 舊金山

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