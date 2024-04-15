我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

川普要求「封口費」案法官迴避但遭駁回

蓮生活佛捐新台幣300萬 賑濟花蓮震災與災後重建

工商訊
蓮生活佛在西雅圖雷藏寺開示佛法。
蓮生活佛在西雅圖雷藏寺開示佛法。

台灣花蓮近海4月3日上午發生芮氏規模7.2強震，造成重大傷亡，重災區滿目瘡痍，蓮生活佛悲憫蒼生苦難，聞訊後隨即捐款新台幣300萬元，善款匯入台灣衛福部賑災專戶，贊助賑災與災後重建工程。

西雅圖雷藏寺緊急在網站及4月6日同修活動中，呼籲所有善心人士踴躍賑捐，並持唸大救難咒，一起集氣祈禱搜救賑濟與災後重建工程順利完成、傷者儘速康復、亡者往生淨土。

4月6日是例行的周六同修活動，藉由網路進行全球同步直播，在地藏王菩薩本尊法同修後，蓮生活佛開示提到台灣花蓮的大地震，大眾聞言十分憂心，紛紛慷慨解囊並唸咒祈願。

此次講解維摩詰經，到了佛道品，這是維摩詰大士向文殊菩薩解釋「若菩薩行於非道，是為通達佛道的章節，其中理趣甚深，法味重重。在「示入下賤而生佛種姓中具諸功德」經句，蓮生活佛說，很久以前曾經度了一位妓女，當時跟她說佛法，她全部接受，一般人認為她的工作很下賤，但後來，她去度化很多妓女來皈依學佛，這是菩薩啊，所以，不要以為人家做的是下賤的工作，其實她也是在佛的種性中，而且具有功德，非常難能可貴。

蓮生活佛指出，所有眾生都是平等的，不可以藐視任何人，如果藐視任何一個人，就表示是驕傲的，要知道所有人都是佛種、都是平等的。大部份的人會說「我喜歡這個人」、「我討厭那個人」，喜歡這個人當然是他有讓你喜歡的地方，討厭那個人也一定是他有讓人厭惡的地方，然而，當修行成就了，不會有厭憎的，會把他人全看成是佛，這就是「心、佛、眾生，三無差別」。

地震 西雅圖

上一則

四月大放送 雪弗蘭 CAMARO &現金 還有更多

下一則

遊輪專家 極品假期 推出維京河流遊輪清倉價

延伸閱讀

台灣遭逢強震 周杰倫和昆凌出手捐500萬台幣賑災

台灣遭逢強震 周杰倫和昆凌出手捐500萬台幣賑災
搜救犬Roger花蓮震災立大功 登CNN首頁成國際名犬

搜救犬Roger花蓮震災立大功 登CNN首頁成國際名犬
花蓮大地震 紐約台灣僑團發起賑災

花蓮大地震 紐約台灣僑團發起賑災
慈濟送暖 花蓮震災募款1元變2元

慈濟送暖 花蓮震災募款1元變2元
芝中華會館 即日起至4/20發動台灣地震賑災募款

芝中華會館 即日起至4/20發動台灣地震賑災募款

熱門新聞

一名前蘋果工程師2018年駕駛特斯拉車輛時啟用「自動輔助駕駛」模式，結果發生自撞身亡意外。示意圖。（路透資料照）

前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解

2024-04-08 20:10
位於南灣庫比蒂諾市郊區的一棟384平方呎的房子以170萬元的價格掛牌出售。（取自Zillow）

庫比蒂諾384平方呎老宅要價170萬 經紀人：全市最便宜

2024-04-11 20:05
櫃檯一側陳列著華人再熟悉不過的豬肉大包和韭菜盒子。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷高檔麵包店 驚見華人這些美食

2024-04-09 02:13
輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
示意圖。Image by Victorious Jaylin from Pixabay

水瓶投毒同事 舊金山灣區華裔工程師可能判2年緩刑

2024-04-11 13:15
一輛拖車9日試圖在舊金山市中心拖走一輛有人駕駛的汽車。（影片截圖）

搞什麼？華男人在車上 卻有拖車霸王硬上弓

2024-04-13 21:24

超人氣

更多 >
非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠
葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧
演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」
餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌