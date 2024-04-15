蓮生活佛捐新台幣300萬 賑濟花蓮震災與災後重建

蓮生活佛在西雅圖雷藏寺開示佛法。

台灣花蓮近海4月3日上午發生芮氏規模7.2強震，造成重大傷亡，重災區滿目瘡痍，蓮生活佛悲憫蒼生苦難，聞訊後隨即捐款新台幣300萬元，善款匯入台灣衛福部賑災專戶，贊助賑災與災後重建工程。

西雅圖 雷藏寺緊急在網站及4月6日同修活動中，呼籲所有善心人士踴躍賑捐，並持唸大救難咒，一起集氣祈禱搜救賑濟與災後重建工程順利完成、傷者儘速康復、亡者往生淨土。

4月6日是例行的周六同修活動，藉由網路進行全球同步直播，在地藏王菩薩本尊法同修後，蓮生活佛開示提到台灣花蓮的大地震 ，大眾聞言十分憂心，紛紛慷慨解囊並唸咒祈願。

此次講解維摩詰經，到了佛道品，這是維摩詰大士向文殊菩薩解釋「若菩薩行於非道，是為通達佛道的章節，其中理趣甚深，法味重重。在「示入下賤而生佛種姓中具諸功德」經句，蓮生活佛說，很久以前曾經度了一位妓女，當時跟她說佛法，她全部接受，一般人認為她的工作很下賤，但後來，她去度化很多妓女來皈依學佛，這是菩薩啊，所以，不要以為人家做的是下賤的工作，其實她也是在佛的種性中，而且具有功德，非常難能可貴。

蓮生活佛指出，所有眾生都是平等的，不可以藐視任何人，如果藐視任何一個人，就表示是驕傲的，要知道所有人都是佛種、都是平等的。大部份的人會說「我喜歡這個人」、「我討厭那個人」，喜歡這個人當然是他有讓你喜歡的地方，討厭那個人也一定是他有讓人厭惡的地方，然而，當修行成就了，不會有厭憎的，會把他人全看成是佛，這就是「心、佛、眾生，三無差別」。